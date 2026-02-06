Segurança Cidadã dialoga com moradores durante 1ª reunião do Conseg Norte em 2026

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano participou, na noite desta quinta-feira (05/02), da primeira reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) da região norte, que foi realizada em um condomínio residencial localizado no número 185 da estrada Takashi Kobata, no Jardim Europa.

Nesta oportunidade, o assessor estratégico da pasta, Marcelo Miyasaki, e o subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Antônio Marceno, dialogaram com os moradores locais sobre as ações que estão sendo conduzidas na cidade contra o tráfico de entorpecentes, acolhendo demandas relacionadas à perturbação de sossego e zeladoria.

O encontro também contou com as presenças do comandante da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), capitão Everton Oliveira Pinheiros de Godoi; do delegado titular do 2º Distrito Policial do Boa Vista, Fabrício Intelizano; e do vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena. Todos foram recebidos pelo presidente do Conseg Norte, Jackson Moreira.

Os representantes da prefeitura destacaram a atuação da GCM, que já no primeiro mês de ano tem alcançado resultados expressivos nesta localidade do município.

Em 16 de janeiro, um homem suspeito de tráfico foi detido quando uma equipe realizava patrulhamento pelo Jardim Alterópolis, na rua Manoel Virgínio de Jesus. Além da prisão do indivíduo, os agentes ainda localizaram 392 porções, que, somadas, chegavam a quase meio quilo de drogas.

No dia 14, a GCM prendeu um homem por tráfico na rua Benedito Domingos Pedroso, no Jardim São Bernardino, durante patrulhamento preventivo. Na ocasião, também foram apreendidos 138 porções, somando 302 gramas no total.

Já no dia 5, os agentes localizaram 231 porções de entorpecentes no bairro Cidade Miguel Badra, após denúncia sobre tráfico na rua Rubens Pimentel de Medeiros. No momento da chegada, os agentes localizaram uma sacola plástica preta escondida entre paralelepípedos contendo 68 porções de maconha, 77 de crack e 86 de cocaína.

O subcomandante da GCM afirmou que o diálogo com os moradores é fundamental para a troca de informações em relação ao trabalho realizado na cidade. “É uma grande satisfação poder participar desse primeiro encontro do Conseg da região norte, onde pudemos encontrar as autoridades policiais e conversar com os moradores, ouvindo cada um com atenção e falando sobre nossas ações”, declarou Marceno.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a atuação da GCM está garantindo mais tranquilidade aos moradores. “Temos alcançado todas as regiões com as operações e nosso patrulhamento de rotina, atendendo também as denúncias da população. Já começamos o ano de 2026 com ações contundentes contra o tráfico de entorpecentes, que também incluíram a região norte”, ressaltou o titular da pasta.