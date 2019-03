Serviço de perícia médica será encerrado no INSS de Suzano

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que os serviços de perícia médicas serão encerrados na Agência da Previdência Social (APS) de Suzano ainda esse semestre. Os atendimentos serão repassados as APS de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Guarulhos.

De acordo com o Instituto - responsável pelo prédio da agência suzanense - o objetivo da alteração é a otimização da lotação dos Peritos Médicos Federais (PMF) e a disponibilidade, ou não, do serviço de perícia médica nas demais APS do Estado.

"Após extenso estudo gerencial da força de trabalho, dos indicadores de eficiência e da infraestrutura de cada APS, bem como das características de distribuição populacional e das distâncias entre as agências, concluímos ser do interesse da administração o fechamento do serviço de perícia médica em Suzano", informa.

Ainda segundo o INSS, a redistribuição dos peritos para outras APS próximas irá ampliar a capacidade de trabalho e reduzir o tempo de espera pelo atendimento médico. A previsão é que a mudança total ocorra até o fim do primeiro semestre.

Os atendimentos das perícias médicas exigem um agendamento prévio, portanto, antes da suspender o serviço na agência de Suzano, a agenda da unidade será fechada para que não haja necessidade de remarcações, desperdício de vagas e dúvidas dos segurados.

Vale destacar que apenas os serviços que envolvem a perícia médica serão agendados para as outras três APS que são administradas pela Gerência Executiva Guarulhos (GEX). A APS de Itaquaquecetuba está a 9,2 Km de distância da agência de Suzano e a APS Mogi das Cruzes está a 15 Km de distância. O INSS ainda enfatizou que a agência suzanense não irá fechar.

Atualmente, o prédio onde funciona a unidade da Previdência em Suzano - Rua Campos Salles, nº 601 - pertence ao INSS e também está sob jurisdição da gerência de Guarulhos.

O APS da cidade realiza, em média, 425 atendimentos por dia, número considerado compatível com a capacidade da agência. De acordo com a GEX, a perícia médica não é o serviço mais prestando pela unidade suzanense.

Hoje, os maiores problemas enfrentados pela APS envolvem a infraestrutura do prédio, que é um dos mais antigos da cidade. "Reformas vêm sendo feitas pelo Serviço de Manutenção Predial da GEX Guarulhos. Entretanto, tais ações não interferem no atendimento ao público", garante o Instituto.