Serviço Social oferece 70 vagas em cursos a partir desta segunda-feira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre inscrições a partir desta segunda-feira (06/05) para três cursos. Há 70 vagas disponíveis para Kit Festa, Construção Civil – Pedreiro e Construção Civil – Assentador de Piso. A idade mínima para participar é de 18 anos. Para se inscrever é preciso apresentar original e cópia de documentos pessoais (RG e CPF) e um comprovante de endereço de Suzano.

O curso Kit Festa será realizado em duas turmas, uma na sede do Saspe e outra de forma descentralizada, na Comunidade São José Operário do Jardim Nena (rua Marciano Longuinho D’Ângelo, 50). São 20 vagas para cada. Na sede do órgão municipal as aulas ocorrerão às segundas e quintas-feiras, das 8 às 12 horas, a partir de 13 de maio. Já no Jardim Nena, a capacitação será realizada às terças e sextas-feiras, no mesmo horário, começando no próximo dia 14.

Nas aulas, os participantes aprenderão a preparar os comes de uma festa: salgados (assados e fritos), doces e bolos (produção e decoração). Todo o material necessário para as aulas estará à disposição no local. Para o curso no Jardim Nena, os interessados devem procurar a Comunidade São José Operário.

Já as inscrições para Construção Civil – Pedreiro e Construção Civil – Assentador de Piso terão início na próxima terça-feira (07/05). Serão 15 vagas para cada. O primeiro terá aulas às segundas e quartas-feiras e o segundo às terças e quintas-feiras, ambos das 8h30 às 11h30, na sede do Saspe. A previsão de término é setembro deste ano.

No curso de Pedreiro, os participantes receberão instruções básicas sobre as principais fases da construção, do alicerce ao reboco. Já no de Assentador, os alunos serão capacitados para a aplicação de pisos e azulejos.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600. O Saspe fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano.