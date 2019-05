Serviços essenciais da Prefeitura de Suzano serão mantidos no Dia do Trabalho

Em virtude do feriado do Dia do Trabalho nesta quarta-feira (1°), órgãos públicos vão paralisar suas atividades, mas os serviços essenciais prestados pela Prefeitura de Suzanonão serão interrompidos.

O Paço Municipal Firmino José da Costa volta a funcionar a partir das 8 horas de quinta-feira (2), assim como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), o Procon e o Centro Unificado de Serviços (Centrus), onde estão lotadas as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego; Meio Ambiente; Saúde; Planejamento Urbano e Habitação; e Assistência e Desenvolvimento Social.

As três bibliotecas municipais, localizadas no centro, no Jardim Colorado e no Cidade Boa Vista, bem como os Centros Culturais, também retomam o atendimento na quinta-feira, no primeiro horário. Outros serviços, como coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios, estarão à disposição da população.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende pelo número 192, vai funcionar normalmente. Equipes médicas estarão de plantão 24 horas por dia. Os Prontos-Socorros Municipais (PS) Adulto e Infantil, anexos à Santa Casa de Misericórdia, atenderão o cidadão em esquema de plantão durante todo o Dia do Trabalho, assim como o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras.

A Guarda Civil Municipal (GCM) também estará à disposição. A corporação atende pelo telefone 4745-2150, mesmo número pelo qual o munícipe pode acionar a Defesa Civil.

Quanto ao lazer, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) é uma opção neste feriado. O local conta com pistas de caminhada e de skate, área verde, aparelhos para a prática de exercícios físicos e lanchonete.