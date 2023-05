Serviços essenciais seguem normalmente no feriado

Em virtude do feriado do Dia do Trabalho, na próxima segunda-feira (01/05), grande parte das repartições públicas da Prefeitura de Suzano terá suas atividades suspensas. Os serviços essenciais continuarão sendo prestados, principalmente relacionados à saúde, segurança e zeladoria. O expediente volta a funcionar normalmente na próxima terça-feira (02/05), a partir das 8 horas.

Durante o feriado, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) seguirá aberto das 6 às 18 horas e, na ocasião, a data marcará o encerramento do evento ExpoFlores, em razão da comemoração dos 74 anos de emancipação político-administrativa da cidade. No interior da Arena Suzano foram reproduzidos ambientes que remetem à tradição da cidade, com paisagismo, jardins, cascata e referências à cultura nipônica.

Um quiosque do Viveiro Municipal Tomoe Uemura também foi montado no espaço, para que o público possa degustar um café em meio à visita. Entre as belezas naturais que podem ser apreciadas, além de muitas rosas e bonsais, destacam-se modelos de cerejeira campestre e pinheiro negro.

Neste dia, das 10 às 18 horas, será promovida a Oficina Ikebana Sanguetsu, que se caracteriza pelo princípio de não se modificar sobremaneira os tamanhos, formatos das folhas e galhos utilizados. É um estilo artístico de arranjos florais pensado com o objetivo de alegrar a vida, elevar o nível do sentimento e do espírito humano e harmonizar o ambiente.