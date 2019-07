Servidores participam de oficina para atuação na futura Biblioteca Comunitária

As Secretarias de Educação e de Administração de Suzano iniciaram nesta segunda-feira (22) uma oficina destinada a servidores municipais sobre Gestão e Sustentabilidade. O objetivo é capacitar funcionários para atuarem na administração da futura Biblioteca Comunitária que está sendo implantada na Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel, no Jardim São José, por meio de uma parceria com o Instituto Ecofuturo, da Suzano SA. A atividade ocorre no Complexo Educacional Mirambava e deve se estender até esta quarta-feira (24).

Mais de 20 servidores das pastas de Educação, de Administração, de Saúde, de Cultura e de Manutenção e Serviços Urbanos estão participando. A oficina é conduzida por Marinella Burgos, especialista em Esportes e Gestão Pública, contratada pelo Instituto Ecofuturo. “A capacitação é para conferir um aspecto autônomo à Biblioteca Comunitária e para que seja aberta à população. A ideia é entender as peculiaridades do Poder Público e saber quais as formas para se desempenhar um serviço eficiente e de qualidade”, explicou.

Além desta, outras capacitações serão realizadas ao longo do semestre, inclusive para moradores do entorno, como Promoção de Leitura e Educação Ambiental. A previsão é de que a obra da Biblioteca Comunitária seja concluída até o final deste ano e entre em funcionamento no início de 2020. O local terá 81 metros quadrados de área e um acervo de mil livros, sendo 70% selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), parceira técnica do projeto, e 30% voltados a demandas da comunidade.

Além da construção, o Instituto Ecofuturo também entregará o local com computadores, televisores, mobiliários e outros equipamentos.Já a Prefeitura de Suzano é responsável por ceder o espaço físico e toda a sua infraestrutura que abrigará a Biblioteca Comunitária, além de dispor de funcionários para atuarem no local.