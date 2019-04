Servidores passam por capacitação do Tribunal do Contas sobre licitações

Cerca de 40 servidores da Prefeitura de Suzano participaram nesta sexta-feira (12) de um workshop sobre licitação e compra direta promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) no Cineteatro Wilma Bentivegna. O objetivo da iniciativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças foi proporcionar a funcionários que atuam com esse instrumento da administração pública mais conhecimento acerca do assunto e assim culminar na melhoria de compras e contratações, ou seja, no melhor uso do erário.

A capacitação foi feita por Alexandre Sarquis, que é conselheiro do órgão estadual, após iniciativa da administração municipal de convidá-lo para vir à cidade e dar as orientações sobre o tema. A atividade foi acompanhada pelo secretário de Planejamento e Finanças, Itamar Corrêa Viana, pelo chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, e por representantes de todas as pastas. O prefeito Rodrigo Ashiuchi também esteve presente, na parte final do evento.

Esta é a primeira vez que Suzano promove um workshop com essa finalidade. “A nossa intenção foi uniformizar e melhorar a qualidade dos procedimentos de licitação em consonância com o TCE-SP. Quanto maior o conhecimento dos servidores que estão envolvidos com esse tema no dia a dia, menor o número de reclamações e questionamentos e mais claros e transparentes esses processos, que resultam em melhores serviços e no aprimoramento do atendimento à população”, resumiu o secretário Itamar Viana.

O prefeito comentou que é fundamental a realização da capacitação sobre um tema tão importante como as licitações e que isso deverá estimular outras cidades da região a fazerem o mesmo. “Aqui na cidade queremos fazer o que é correto, que é determinado pelas leis. O Alexandre Sarquis é uma das pessoas que mais têm entendimento e experiência sobre esse assunto. Parabéns a ele e a sua equipe. E os agradeço por se colocarem à disposição para transmitirem um conhecimento que resultará em processos licitatórios ainda mais adequados e com respeito ao dinheiro público”, disse Ashiuchi.