Servidores públicos de Suzano são premiados no concurso 'Banco de Ideias'

A Secretaria de Administração de Suzano realizou nesta quinta-feira (26) a cerimônia de premiação do concurso “Banco de Ideias”, que teve a participação de 40 projetos elaborados por servidores municipais com o objetivo de sugerir medidas para gerar economia e melhorar o atendimento em equipamentos públicos municipais. O evento ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna.

Foram selecionados 17 finalistas, que acompanharam a solenidade de premiação, onde foram conhecidos os seis ganhadores, sendo três de cada categoria: “Maior Economia Financeira” e “Eficiência Operacional”. Todos os projetos foram apresentados à comissão julgadora – formada por secretários e diretores de diferentes secretarias – no dia 10 de setembro, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

O vencedor na categoria “Maior Economia Financeira” foi Ilson Gonçalves de Araújo, da Secretaria de Educação, com o projeto “Upgrade e Modernização das Instalações”. Na sequência estão Maria Lúcia Ligramante (Educação), em segundo lugar, com o “Cadastro de Professores Eventuais”, e Edson dos Santos Bernardino (Educação), em terceiro, com “Reutilização da Água”.

Já na categoria “Eficiência Operacional”, Arthur de Oliveira Melo, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, levou a melhor com o projeto “Desenvolvimento sustentável do lixo reciclável de Suzano, baseado na tecnologia Blockchain”. Em segundo lugar ficou Marcelo de Oliveira Souza (Manutenção e Serviços Urbanos), com “Aplicativo Pega Bagunça”, e Rodrigo Moreira dos Santos (Educação), em terceiro, com “Reciclagem de Papel”.

Entre os participantes estavam funcionários concursados, comissionados e terceirizados. Os prêmios foram uma viagem para Porto Seguro (BA) com acompanhante (ao primeiro colocado), um televisor tela plana de 40 polegadas (segundo) e um tablete (terceiro).

A secretária de Administração, Cintia Renata Lira, disse que a iniciativa integra todas as demais que já trabalham em prol da qualidade de vida e da saúde física e psicológica dos servidores. “Todas essas ações têm o objetivo de fazer nos sentirmos melhor no ambiente de trabalho. Consequentemente, isso se reflete no nosso dia a dia e no atendimento à população”, destacou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que a maioria dos projetos será aplicada no cotidiano do governo municipal. “O número de inscritos representa o quanto o funcionário público quer opinar para oferecer o melhor a todos. E foi esse o principal intuito com a criação do concurso ‘Banco de Ideias’, que apresentou uma pluralidade entre as secretarias, com os diversos temas apresentados. Todas essas ideias em prática nos levarão a um outro patamar na cidade e até mesmo dentro do Estado”, disse.

Também participaram do evento a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi; os secretários Edson Gianuzzi (Meio Ambiente) e Arnaldo Marin Júnior (Esportes e Lazer); o controlador Geral do Município, Fátimo Rodrigues; e o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva.