Sete feridos no ataque na escola Raul Brasil estão internados no Hospital Santa Maria

Sete feridos no ataque na escola Raul Brasil, em Suzano, estão internados no Hospital Santa Maria. Uma das vítimas chegou ao hospital com ferimentos no ombro, provocados por uma “machadinha”.

Segundo Débora Nogueira, diretora técnica e coordenadora do Pronto-Socorro do hospital, um jovem chegou ao hospital afirmando que poderiam haver mais vítimas, o que fez com que o corpo clínico se mobilizasse para receber os outros feridos.

Ele chegou com potencial de gravidade, porém está estabilizado. Além dele, outros seis jovens chegaram feridos, porém com menos gravidade.