Setor de Bem-Estar Animal realiza mais de 1,5 mil castrações em seis meses

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente apresentou nesta quinta-feira (18/04), durante audiência pública realizada pela Câmara Municipal, o balanço de ações do setor de Bem-Estar Animal entre os meses de outubro de 2023 e março de 2024. Os números contabilizados nesse período foram compartilhados pelo secretário interino Elvis Vieira, que destacou a realização de 1.558 castrações e microchipagens; a emissão de 938 carteirinhas do Registro Geral Animal (RGA), para identificação de pets e tutores; e a adoção de 137 cães e gatos por meio do projeto “Baby, me Leva!”.

A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Proteção e Bem-estar Animal do Legislativo, o vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, e contou com a participação do parlamentar Artur Takayama, que também é integrante da comissão. Por parte da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, também estavam presentes a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental, Solange Wuo, e as coordenadoras Andreia Nascimento e Natacha Nakamura.

Ao longo da prestação de contas, os vereadores foram atualizados sobre o status das obras do Centro de Bem-Estar Animal, que foram iniciadas em novembro do ano passado e chegaram a 35% de conclusão. O equipamento está sendo construído no Parque Municipal Max Feffer e contará com uma clínica veterinária e um abrigo para pets que foram abandonados. A estimativa é de que as intervenções no local sejam concluídas em setembro deste ano.

Ainda foram ressaltadas no encontro as 454 vistorias que a pasta promoveu nesses últimos seis meses, com apoio do Departamento de Fiscalização de Posturas, para verificação de denúncias de maus-tratos aos animais. Deste total, 30 ações foram encaminhadas à Polícia Civil, para a devida investigação.

O secretário afirmou que as ações implementadas nesse período demonstram o cuidado que a administração municipal tem tido com o bem-estar animal. “Buscamos abranger os diferentes aspectos relacionados a este tema para que possamos garantir melhoria da qualidade de vida dos pets. Assim, nos mobilizamos para evitar as situações de abandono e maus-tratos com os serviços que são disponibilizados”, avaliou Vieira.

Cadastro e denúncias

A Prefeitura de Suzano disponibiliza no site suzano.sp.gov.br os canais pelos quais a população pode ter acesso aos serviços citados. Para a castração, os interessados em realizar o registro pela primeira vez podem acessar o formulário on-line no link bit.ly/Castracao-Suzano. Para o RGA, que permite a carteirinha de identificação de pets e tutores e um pingente com QR Code para caẽs e gatos, será necessário acessar o link bit.ly/RGAnimalSuz.

Já as denúncias de maus-tratos devem ser feitas por meio da Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800-774-2007 ou no e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.