Sindicato dos Metalúrgicos realiza assembleia nesta sexta-feira para iniciar Campanha Salarial

O Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano realiza nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, na sede da entidade, uma assembleia com os trabalhadores para deliberar sobre o início da Campanha Salarial de 2017, que está em seu início e deve ser uma das mais difíceis da história.

O presidente da entidade, Pedro Benites, explica que a crise econômica do País e a reforma trabalhista são fatores que tornarão a campanha mais complicada, mas frisa que isso não tira o ânimo dos metalúrgicos.

"O governo federal deu um golpe nos trabalhadores, ele quer o fim da CLT e do direito dos trabalhadores se aposentarem. Além disso, vivemos uma crise econômica grave que o governo não consegue enfrentar. Defendemos a queda dos juros, o estímulo à produção e a valorização dos trabalhadores, pois somente assim a economia poderá se aquecer novamente. É com esse espírito que vamos para a Campanha Salarial deste ano", comenta Benites.

Nos últimos meses, os diretores do sindicato estão percorrendo as empresas da cidade e conversando com os trabalhadores.

O presidente lembra que as reuniões são muito bem recebidas pelos metalúrgicos, que estão unidos e conscientes dos desafios que virão pela frente. "Nossa Campanha Salarial está começando e dependemos muito que os trabalhadores estejam ao lado do Sindicato. Com isso, estaremos mais preparados do que nunca para garantir nossos direitos e assegurar que os metalúrgicos tenham a reposição inflacionária, além de lutarmos também por um aumento real", finalizou.