Sindicatos mantêm greve geral, mesmo com liminar obtida pela CPTM para funcionamento dos trens Segundo o presidente do sindicato da Central do Brasil, Joel de Almeida, a posição é de manter a greve

Por Fernando Barreto - da Região 13 JUN 2019 - 20h14

Sindicatos dos ferroviários informaram que a greve desta sexta-feira, 14, vai acontecer Foto: Sabrina Silva/DS Os sindicatos dos ferroviários informaram que a greve desta sexta-feira, 14, vai acontecer. Mesmo com liminar emitida pela justiça, exigindo aos ferroviários e metroviários o expediente normal, os sindicatos mantêm posição. Segundo o presidente do sindicato da Central do Brasil, Joel de Almeida, a posição é de manter a greve. Ele informou que "vão se reunir durante à tarde, em assembléia, para estudar junto à categoria o que vão fazer. Mas a princípio vão manter a greve". Comparecerão à assembléia os sindicatos da Central do Brasil, responsável pelas linhas Coral (11-CPTM), Safira (12-CPTM), Jade (13-CPTM), e o Sindicato dos Ferroviários, responsável pelas linhas Rubi (7-CPTM) e Turquesa (10-CPTM). O sindicato dos metroviários também informou ao DS que "hoje (sexta-feira) será paralisação total da categoria. A assembléia é apenas para decidir duração da greve e agenda para o dia da greve. Mas não recuarão, mesmo com liminar da justiça" CPTM O DS publicou reportagem no dia 12, informando a posição da CPTM sobre a greve. O texto publicado pela empresa enfatiza que "o Metrô obteve liminar para manter 100% do quadro de servidores nos horários de pico, e 80% no restante". No caso da CPTM, a decisão judicial diz que o quadro será completo durante todo o horário da operação. Ou seja, os ferroviários que decidiram participar do ato não poderão.

Leia Também