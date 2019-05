Sistema Alto Tietê opera com 94% da capacidade do volume de água

Duas das cinco represas do Alto Tietê operam acima da capacidade. A Represa de Paraitinga opera com 102,12% e a de Taiaçupeba, com 100,58%. Todo o sistema Alto Tietê, que atende cerca de 1,6 milhão de pessoas nas dez cidades da região, opera no momento com 94% da capacidade. Já a Represa de Jundiaí opera com exatos 100% da capacidade, enquanto as barragens de Ponte Nova e Biritiba operam com 92,79% e 76,71%, respectivamente. Os dados são do portal da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).Os dados são da última quarta-feira.

As represas que operam acima da capacidade precisam ter as comportas abertas para aliviar o excesso de água. As outras, no entanto, não precisam liberar água, uma vez que estão operando dentro da margem de segurança.

Apesar das fortes chuvas que atingiram a região, principalmente no último domingo (12), quando a Represa Biritiba recebeu 17,20 milímetros e a de Taiaçupeba recebeu 5,20 milímetros, os níveis pluviométricos das barragens apresentaram pouca variação nos últimos 10 dias. Previsão do tempo

Segundo dados do portal Climatempo, a previsão é de que chova durante o restante da semana. A chuva deve variar de intensidade, sendo que nessa quinta-feira (16), a previsão é de garoa em alguns momentos do dia.

Nesta sexta (17) e no sábado (18), o sol deve aparecer entre muitas nuvens, e há 80% de chance de chover a qualquer hora nos dois dias. Já no domingo, as chances de chuvas chegam a 90% e a região deve ter pancadas na parte da tarde e da noite. Só na segunda-feira que o céu deve abrir um pouco mais, porém sem previsão de chuva.