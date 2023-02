Situação da Estrada dos Fernandes preocupa motoristas e moradores

Moradores e motoristas do Jardim Casa Branca criticam a situação da Estrada dos Fernandes, em Suzano.

No local veículos também circulam em alta velocidade com riscos de acidentes, segundo a população.

A moradora Lilian Oliveira disse que seu filho e marido passam pela via diariamente a trabalho, de carro e moto. Só a moradora já presenciou três acidentes na estrada, no ano passado. Fora essas ocorrências, o seu próprio filho sofreu um acidente envolvendo caminhão que estava ultrapassando a via em alta velocidade.

O motorista precisou jogar o carro no mato para não bater de frente. A moradora destacou a necessidade de lombadas na via.

Em nota, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano informa que está realizando trabalhos de sinalização vertical e horizontal, como placas e pintura, de trânsito na estrada dos Fernandes pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do governo do Estado de São Paulo.

REDUTORES DE VELOCIDADE

A pasta também comunicou que não há previsão de implantação de redutores de velocidade, no caso das lombadas, neste momento. Posteriormente, após a conclusão do serviço em andamento, será possível verificar se haverá necessidade ou não.