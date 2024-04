Solenidades marcam abertura oficial do 'Suzano Faz' e da 'ExpoFlores'

A Prefeitura de Suzano lançou na manhã desta quinta-feira (25/04), durante solenidades no Parque Municipal Max Feffer, as feiras “Suzano Faz”, para impusinonanemto dos negócios na cidade, e a “ExpoFlores”, que traz uma diversidade da produção de plantas, uma exposição que valoriza a cultura oriental e oficinas gratuitas para a população. O lançamento das duas atividades, que seguem até domingo (28/04), sempre de 10 às 18 horas, foram realizadas respectivamente no Pavilhão Maurice Bou Assi e na Arena Suzano, com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da primeira-dama Larissa Ashiuchi, de secretários municipais, vereadores e convidados que representam o segmento empresarial.

Durante as cerimônias, que completam a programação prevista para a “ExpoSuzano 2024”, juntamente com o “EducaShow”, foi enfatizada a relevância das feiras para o fortalecimento da identidade suzanense, formada pelo seu viés de desenvolvimento econômico, a partir da atuação do setor Industrial e de Comércio e Serviços, e também pela tradição da exposição de flores por meio da valorização de produtores de plantas e dos aspectos relacionadas à imigração japonesa, que tanto contribuiu para a agricultura no município e para o título de “Cidade das Flores”.

Ashiuchi destacou o simbolismo destas comemorações, alusivas à celebração de 75 anos de emancipação político-administrativa do município. “Realizamos essas feiras de forma simultânea para que pudéssemos levar a população a uma viagem no tempo, revivendo momentos que formaram a nossa sociedade e projetando nossa cidade para os 100 anos. Organizamos dois espaços que valorizam o que temos de melhor em Suzano, que é nossa vocação para o trabalho e a sensibilidade que temos com os elementos que estão relacionados à nossa história, como a produção de flores e a cultura oriental”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

A primeira-dama falou da emoção de poder oferecer esses presentes para a população neste mês tão especial para o município. “Temos grande satisfação em estar aqui para entregar com muito amor e carinho estas duas grandes feiras para nossa cidade. Agradecemos o apoio de todos os parceiros que proporcionarão momentos inesquecíveis para a população nesses quatro dias. Vamos poder trocar muitas experiências e mostrar o que fazemos de valioso em Suzano. Cada um que está representando nos estandes do Pavilhão Maurice Bou Assi e da Arena Suzano fazem a diferença na nossa cidade, por isso receberemos todos os visitantes com muita alegria, para que todos possam viver conosco essa experiência”, declarou Larissa.

‘Suzano Faz’

O “Suzano Faz” é um evento de intercâmbio que está reunindo 31 empresas e 14 entidades, representadas em 61 estandes com o objetivo de promover uma mostra de trabalhos e a integração entre os participantes. A feira de negócios também conta com palestras para os visitantes.

São destinados oito espaços específicos para membros do terceiro setor, do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) e de entidades representativas da sociedade, como a Câmara Municipal e Organizações Não-Governamentais (ONGs). Além dos estandes, a feira também recebe a exposição de caminhões, tratores e outros veículos, com a proposta de estimular a interação de empreendedores e consumidores. Durante os quatro dias, o evento contará com 55 artesãos, além de feiras gastronômicas e food trucks.

Durante a abertura, o secretário municipal de Desenvolvimento e Geração de Emprego, André Loducca, afirmou que a organização se alinha às estratégias da administração municipal de estimular o crescimento da cidade. “Mobilizamos diversas secretarias municipais e contamos com o apoio da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para tornar essa feira possível. Nossa principal missão é, acima de tudo, resgatar o orgulho do suzanense de morar em uma cidade com uma economia pujante, que tem uma atividade comercial e empresarial fortalecida”, disse o titular da pasta, responsável pela organização do “Suzano Faz”.

O presidente da ACE, Rodrigo Guarizo, reforçou o incentivo que é proporcionado ao comércio local por meio de uma iniciativa como essa. “A ACE não poderia deixar de agradecer e parabenizar todos os envolvidos na organização da feira e a todos os presentes no lançamento. Uma atividade desse porte gera renda para nossa cidade. Por isso, desejo ótimas vendas a todos que aqui estarão representados”, sublinhou Guarizo.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e região (Sincomércio), Valterli Martinez, apontou a relevância do comércio suzanense. “Suzano é a primeira cidade do Alto Tietê em vendas no comércio varejista. Esse resultado também é fruto de um bom trabalho da administração municipal e o apoio da ACE. Agradecemos a todos que tem colaborado para o fortalecimento da atividade econômica de Suzano e região”, disse Martinez.

No sábado (27/04), entre 10 e 14 horas, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (Aeaas) organizará ações que incluíram uma palestra técnica com o tema “Inovação, Tecnologia, e Inteligência Artificial na Engenharia e Arquitetura”, e um networking entre os participantes da Jornada Tecnológica dos Profissionais e Entidades do Alto Tietê. Neste mesmo dia, a Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat) realizará uma apresentação sobre saúde mental no trabalho, na família e no esporte, às 16 horas.

‘ExpoFlores’

A “ExpoFlores” transformou a Arena Suzano em um verdadeiro jardim botânico, ornamentado com flores, plantas e detalhes que remetem à cultura japonesa. A atração disponibilizará oficinas e workshops sobre o cuidado com as plantas, estandes e exposições, incluindo uma com peças do acervo do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil.

Durante os quatro dias, haverá oficinas de “Ikebana Sanguetsu” e de “Origami”, sem necessidade de cadastro prévio. Já o workshop “Cuidados com suas orquídeas no outono e no inverno”, que será realizado no sábado, às 10h30, a inscrição será por meio do link //forms.gle/mSsbqujvBJfWhvRJ7; assim como a oficina “Como fazer compostagem doméstica”, ministrada pelos alunos do curso de Nutrição do UniPiaget no domingo, recebe inscrição pelo link //forms.gle/YG2FSDXzCRcsNP9e9. Nesse último caso, serão formadas duas turmas, sendo que uma receberá as orientações das 11 horas às 11h30 e a outra das 11h30 ao meio-dia.

Os visitantes poderão apreciar as atrações da “ExpoFlores” ao som de inúmeras apresentações que serão realizadas nos próximos dias. Na sexta-feira, às 16 horas, será destaque o Coral da Melhor Idade do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti. No sábado, às 12h30, tem apresentação de voz e violão de Bia Nogueira; em seguida, às 13h30, haverá exibição do grupo de percussão japonesa “Taiko Grupo Kouran Daiko - Bunkyo Suzano”; logo depois, às 14h30, a atração será a música de Ronnie Almeida; às 15h30, chegarão para a festa Claudia Midori, Mayumi Takahashi; e, às 16h30, acontecerá a apresentação do Trio Multiforme.

No domingo, às 13h30, será a vez da voz e do violão de Babi Ferreira; às 14h30, Fah Carvalho dará o tom do evento; às 15h30 se apresentará a Orquestra Suzanense Maestro Johnny Martins; e, às 16h30, as atrações serão fechadas com a apresentação do Quinquirim Trio.

Além dessas atividades, a estrutura do evento contará com uma praça de alimentação no entorno da Arena Suzano, abrindo espaço para entidades que prestam serviço social na cidade. Toda a venda será revertida para a essa finalidade. Entre as opções gastronômicas, poderão ser encontradas espetinhos, pastéis, bolo de pote, tortinhas salgadas, lanches de pernil, sorvetes, empadas, coxinha e batata-frita.

Larissa Ashiuchi, que esteve diretamente envolvida na organização da ExpoFlores, compartilhou sua emoção ao realizar mais uma edição dessa feira tão simbólica. “É um dia muito especial para todos que participaram dessa grande mobilização que deu origem a um evento como esse. Mesmo com o sucesso do ano passado, buscamos agregar ainda mais atrações para esta edição e, por isso, organizamos a praça de alimentação e a Vila do Artesanato, que mantêm o conceito das flores, tema da nossa atividade. Queria agradecer a cada um que participou dessa organização, cumprimentando de forma especial toda a comunidade oriental, representada pelas associações aqui presentes, como o Bunkyo”, declarou a primeira-dama.

Repercussão

O presidente da Câmara, Joaquim Rosa, frisou que as feiras alavancam os investimentos na cidade, por mostrar que o município tem estrutura para se desenvolver. “A organização de eventos desse porte mostra que a prefeitura, com apoio dos vereadores, tem feito um trabalho expressivo para garantir o crescimento de Suzano. Os projetos têm sido implementados e os resultados já estão sendo vistos pela população. Parabéns a todos pela realização da ExpoSuzano”, reforçou o chefe do Legislativo municipal.

Por fim, o prefeito ressaltou o impacto positivo que as ações da administração municipal têm proporcionado para a população. “Suzano tem se tornado uma cidade atrativa por tudo que está sendo oferecido para quem mora e trabalha no município. As feiras são apenas um retrato de tudo que temos implementado para tornar a cidade um ambiente maravilhoso para os negócios. A cada momento, temos olhado para um futuro ainda mais pujante, sem esquecer da nossa história. Essa é mais uma oportunidade de mostrar o que Suzano produz para o Estado, para o Brasil e o mundo”, destacou Ashiuchi.

Participaram das cerimônias de abertura do “Suzano Faz” e da “ExpoFlores”, os secretários municipais: Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social); Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos); Paulo Pavione (Comunicação Pública); Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esporte e Lazer); Leandro Bassini (Educação); José Luiz Spitti (Cultura); Afrânio Evaristo da Silva (Chefia de Gabinete e Segurança Cidadã); e Cintia Lira (Administração); além do controlador geral do município, Marcelo Prado; e dos diretores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Arrones Dainez e Marcos Manrique; e do presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), César Braga.

Por parte do Legislativo também estavam presentes os vereadores Pedro Ishi; Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt; Artur Takayama; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Denis Claudio da Silva; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; Antonio Rafael Morgado, o professor Toninho Morgado; e Marcos de Abreu, o Pacola.

Também prestigiaram os eventos o presidente da Associação Cultural - Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata; a gestora de negócios do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Cristiane Bento de Souza; o reitor do UniPiaget, Marcus Rodrigues; o diretor do Instituto Federal de São Paulo, Eugenio Zampini; entre outros. Todas as imagens registradas nos eventos poderão ser encontradas no site www.exposuzano.com.