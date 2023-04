Subseções da OAB mantêm comissões contra bullying

A organização explica que são abordados assuntos como bullying, cyberbullying, as novas configurações familiares, alienação parental, questões em torno da diversidade sexual, direitos da pessoa com deficiência, direito do idoso e outros.

Segundo a OAB de Suzano, essa ação é feita de maneira preventiva, buscando levar mais informações à comunidade escolar. No ano passado, mais de 3 mil alunos da rede Estadual participaram das atividades na cidade. A previsão para 2023 é chegar ao atendimento de 3,8 mil alunos.

A presidente da comissão de Ferraz, Aline Gonçalves Gama, fez um balanço da OAB Vai à Escola de 2022. “Foi muito bom porque era o início e não sabíamos por onde começar. Tivemos um retorno maravilhoso, um acolhimento surpreendente”.

A maior surpresa, para a presidente da comissão, foi a aceitação dos alunos às palestras. “Foram muito bem aceitas. Tivemos pouco problema com indisciplina. Eles gostam do tema e participam, comentam fatos”. De acordo com a Aline foram mais de mil alunos atendidos pela Comissão em 2022.

A OAB ainda destaca que essas comissões realizam “um trabalho perene de aproximação junto à Secretaria Estadual de Educação e demais órgãos, no intuito de colaborar com fortalecimento da Educação e com a formação cidadã dos estudantes, para uma sociedade mais justa e livre da violência”.

As subseções da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos contam com a Comissão “OAB Vai à Escola”, que consiste em palestras visando a “formação cidadã” dos alunos.