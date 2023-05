Suzanense é Miss Plus Size de São Paulo e vai participar de concurso nacional

A modelo plus size suzanense Pamela Souza, de 33 anos, foi eleita Miss Plus Size Curvy em São Paulo esse ano. Agora, ela vai participar do Miss Brasil Plus Size, que acontece entre os dias 14 e 17 de novembro, no Rio Grande do Sul.

Para participar do evento, uma parte do hotel é paga pela organização. As passagens aéreas são custeadas pelas candidatas participantes. Maquiagem, cabelo e preparação também estão na conta da organização do evento.

Em 2021, Pamela foi convidada para representar o Piauí no concurso nacional, o qual ficou entre as finalistas. No ano passado, participou das seletivas para o concurso de São Paulo, onde foi aprovada. “O Estado de São Paulo é um dos mais concorridos”, disse.

Pamela explica que o Miss Brasil Plus Size conta com três categorias: Curvy, Plus Size e Lady. “As Plus Size são acima de tamanho 46, as Curvys até o tamanho 46 e as Ladys são por idade. É uma forma de selecionar cada menina. O concurso vem para trazer a liberdade de cada corpo. Não somos cobradas por padrões”, afirma.

A modelo desabafou e disse que esses concursos foram muito benéficos para ela. “O concurso me ajudou a me encontrar. Quando comecei a carreira, eu sofria muito para me enquadrar em algum padrão. Não era magra, mas não me aceitava como mulher gorda. Passei a vida tentando emagrecer de forma compulsiva porque não via outra saída. Hoje eu amo minha liberdade”.

Pamela afirmou que, como miss, quer levar para as mulheres o pensamento de “se amar vai muito além de qualquer padrão”. De acordo com ela, não importa o que pensem, “se cuide, eleve sua autoestima, se vista como quiser”.

Além disso, a modelo explicou sua sensação de vencer o concurso estadual e estar no Miss Brasil Plus Size. “Sensação incrível. Por muito tempo lutei, sempre ouvi que não seria ninguém, que isso nunca me levaria a nada”. A expectativa da suzanense, claro, é vencer o nacional: “me sinto preparada para mostrar ao mundo minha visão de se amar e fazer a diferença na vida de outras mulheres.

Abordando o tema representatividade, Pamela afirma que é de extrema importância esses concursos. “Muitas mulheres se sentem deslocadas porque não percebem que elas podem tudo e não dependem de nada e nem ninguém”. Segundo a modelo, os concursos ajudam com que as mulheres se sintam integradas à sociedade e percebam que existe espaço para todas.