Suzanense elege Saúde, Segurança e Educação como prioridades e segue tendência de pesquisa estadual

Melhora na saúde, na educação e na segurança pública foram os principais pontos defendidos pelos cidadãos que participaram da Audiência Pública Eletrônica para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024, realizada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), entre 13 e 24 de março.

A tendência segue em Suzano que defendem mais investimentos na saúde, segurança e educação.

Neste início do ano, Suzano entregou duas unidades escolares e a Unidade Pronto Atendimento 24 horas do Jardim Revista que estava há 11 anos parada. Apesar disso, a população defende mais investimentos nas áreas de Saúde, Educação, Segurança e Zeladoria Pública.

Para o casal Desirée Oliveira e Maciel Jose, falta educação e saúde na Região Norte da cidade. Eles moram no Jardim Europa e elogiam a entrega da UPA 24 horas. José pede mais UPA’s para a região, em especial no Bairro Miguel Badra.

“A UPA do Jardim Revista vai melhorar os atendimento médico da região norte. A preocupação é que nos próximos anos o atendimento não se mantenha o mesmo e o prédio seja novamente abandonado. É bom ampliar em outros locais da região”, disse.

A assistente financeira Desiree explica que precisam ampliar a quantidade de professores na Escola Municipal Professora Ana Maria Barbosa Garcia, no Parque Maria Helena. Ela conta que na sala do seu filho tem uma professora para cuidar de 20 alunos. “Eles não estão dando conta de atender todos os alunos. Precisam contratar novos professores para não prejudicar o aprendizado das crianças”, disse Desireé

Ainda na região norte, a vendedora Karina Kelly pede melhorias para a área de saúde e segurança no Jardim Boa Vista. “Quando saio a noite é perigoso está tendo onda de assalto. Na área da Saúde precisam melhorar os atendidos nas Unidade Básica de Saúde”, conta.

Para o pintor Wagner Mendes a cidade precisa melhorar o acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade Social. “Converso com as pessoas que vivem na rua e relatam que vão para os albergues mas há muitas regras. Se falta um dia já mandam embora do espaço. Precisam dar assistência e emprego a essas pessoas”, comenta.

A falta de zeladoria nos bairros afastados do centro também é destaque para os moradores. O aposentado Milton Rosa conta que no bairro São José as ruas precisam passar por manutenção e limpeza dos matos ao redor. “Não tenho o que reclamar do prefeito, acho ele um homem honesto e que se compromete com as causas. Mas deve manter os trabalhos de zeladoria em dia”, disse.

Dois moradores também disseram que precisam fazer manutenção na praça da Matriz São Sebastião. O estagiário Luiz Henrique comenta que o chão da praça precisa ser reformado. "Há diversas rachaduras que podem causar acidentes”, diz.

Para o aposentado Antonio da Silva a praça deveria ter banheiros públicos para atender os visitantes e as pessoas que vivem na rua da cidade. “Os banheiros públicos ajudaram os moradores de rua a fazer a higiene e a população também poderia usar”, comenta.

A vendedora Jéssica Alves elogia a gestão do prefeito. Mas destaca a falta de manutenção nas avenidas principais e no transporte público. “Cobram caro na passagem mas não fazem manutenção nas avenidas. Precisam fazer uma revitalização asfáltica nas vias”, disse.

O autônomo Carlos Alberto elogia todas as obras entregues na cidade. No entanto pede transparência dos gastos públicos. "Fico feliz por todas as obras entregues, mas deveriam deixar transparecer todos os gastos e arrecadações que a cidade tem. Precisamos voltar a ser uma cidade alegre, comemorar o carnaval e fazer eventos”, disse. O aposentado Paulo José deseja a cidade um progresso para a população local. “As pessoas precisam melhorar como pessoas”.