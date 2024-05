Suzanense embarca este mês para intercâmbio na Irlanda

A jovem Gabriela Nascimento, de 22 anos, moradora do Jardim Revista, em Suzano (SP) ganhou uma festa com o tema “Irlanda” para comemorar o intercâmbio de um mês em Cork, cidade no sudoeste do país europeu. Ela competiu com mais de 300 pessoas e ganhou uma bolsa de estudos de inglês por meio da ONG Soul Bilíngue. O embarque, no próximo dia 31, marcará a primeira vez dela num aeroporto, num avião e no exterior.

Filha dos imigrantes nordestinos Ivan e Maria, Gabriela teve de se esforçar muito para realizar o sonho de estudar fora, uma conquista que classifica como coletiva. "Estou muito feliz, representa muito para mim e para os meus pais nordestinos que não conseguiram estudar, mas me proporcionaram o apoio necessário para que eu fizesse isso por eles", conta.

Ivan é pedreiro e Maria, manicure. "Nunca pisamos num aeroporto. A expectativa (pela viagem) é uma mistura de muita animação, vontade de viver tudo e muito medo - o que faz parte. O fato em si já é muito incrível”, completa.

Celebração

A festa era uma ideia antiga que foi ficando para trás em razão da necessidade de focar recursos financeiros na preparação da viagem.

“Gostaríamos de ter feito desde o começo, mas desisti. Este ano, na Páscoa, uma tia retomou a ideia. Naquele esquema coletivo em que cada um contribui um pouco, fiz um café da tarde com meus amigos e faremos outra celebração com a família”, diz.

Gabriela é uma das mais de 3 mil pessoas atendidas pelo game de inglês Soul Bilíngue e uma das 100 ganhadoras de bolsas para fora do Brasil. Na organização social, estudou inglês, teve suporte psicológico e se conectou com mentores que a auxiliaram a melhorar no idioma e conhecer novas perspectivas.

"A conexão com meus mentores foi além das aulas. Conseguimos construir uma boa relação, falar sobre contextos pessoais e profissionais de forma orgânica. Além disso, desfrutamos de um ambiente em que ambos conseguiram passar seus conhecimentos dentro do que gostavam. Pude aprender muitas coisas novas”, explica.

A ONG

A Soul Bilíngue é uma organização social sediada em Mogi das Cruzes, com atuação no Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil.

Eleita a Melhor ONG de Pequeno Porte e uma das 100 Melhores de todo o País em 2023, pelo Prêmio Melhores ONGs, atua com o ensino de inglês e a oferta de bolsas de estudos no exterior para jovens de baixa renda de 18 a 26 anos que estudaram a vida toda na escola pública.

A iniciativa social oferece um programa de ensino semestral e abrirá inscrições para novas turmas no próximo dia 21. As bolsas de estudo são obtidas por meio de parcerias com mais de dez escolas de Canadá, África do Sul, Inglaterra e Malta.

Para mudar a história de vida de mais pessoas como a Gabriela, a Soul Bilíngue depende de doações financeiras. Qualquer pessoa pode contribuir à campanha Por um Brasil Bilíngue, que expandirá o acesso do programa de inglês a todas as regiões do País, em 2025. Mais informações em www.soulbilingue.com.