Suzano amplia vacinação contra a gripe para toda população com mais de 6 meses de idade

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou uma nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) nesta quinta-feira (02/05), contemplando a partir deste momento toda a população com mais de seis meses de idade. As doses estão disponíveis nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs), cujos endereços podem ser conferidos pelo link bit.ly/EnderecosUBS. A vacinação ocorre entre segunda e sexta-feira (exceto feriados), das 8 às 15 horas, mediante apresentação de documento de identidade com foto, CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço.

Entre as orientações específicas, é importante esclarecer que munícipes com menos de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável no momento da imunização. Também vale ressaltar que a vacina é contraindicada para pessoas que apresentam quadro de doenças febris agudas; aqueles com histórico de alergia à proteína do ovo; e munícipes com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores. Quem faz tratamento com imunossupressores ou radioterapia deve consultar o médico para saber o melhor momento para a vacinação, já que tais procedimentos podem reduzir ou anular a resposta imunológica.

Nos primeiros 38 dias da campanha, que foi iniciada no dia 25 de março, 27.381 doses, de um total de 68 mil recebidas, foram ofertadas aos munícipes que atendiam as condicionantes necessárias para essa etapa.

Tiveram prioridade no período: crianças de seis meses a 5 anos; pessoas com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas (pós-parto); indígenas; quilombolas; trabalhadores da Saúde; pessoas com deficiência permanente; adolescentes em medidas socioeducativas; população abaixo de 18 anos privada de liberdade; funcionários do Sistema de Privação de Liberdade; pessoas com comorbidades; professores; integrantes das Forças Armadas; público em situação de rua; integrantes de Forças de Segurança e Salvamento; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros, urbanos e de longo curso; e pessoas que atuam na área portuária.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou que a adesão dos suzanenses à campanha é fundamental para a prevenção contra a gripe. “Ainda temos uma quantidade expressiva de doses disponíveis. A partir deste momento, a todos os munícipes com mais de seis meses de idade. Reforçamos a importância do comparecimento às unidades de saúde, com os documentos solicitados, para que todos possam garantir a prevenção. Assim poderemos ter a cobertura vacinal que se faz necessária para evitar um número alto de casos de gripe”, avaliou Ferreira.