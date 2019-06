Suzano ampliará atendimento em práticas integrativas nos postos

A população de Suzano já conta com vários tratamentos terapêuticos gratuitos na rede pública e em breve deverá encontrar esses serviços em outros locais. Isso porque a administração municipal concluiu a etapa de avaliação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) para executar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Isso permitirá que atividades como reflexoterapia, automassagem, acupuntura, quiropraxia e outras possam ser realizadas ostensivamente em mais lugares e assim ajudar no bem-estar e na recuperação de seus participantes.

O processo de implantação começou em dezembro de 2017, com o levantamento de informações e visitas a locais de referência na Região Metropolitana de São Paulo, como o Centro de Práticas Integrativas e Complementares de Guarulhos. Em abril de 2018 foi criado um grupo de trabalho voltado ao assunto, composto por quatro profissionais da rede municipal de saúde.

Já em fevereiro deste ano teve início a etapa de avaliação dos postos. As equipes visitaram as 22 unidades de saúde do município para averiguar se havia demanda desse atendimento, disposição de mão de obra qualificada e também interesse em participar de cursos de capacitação por parte das equipes que atuam nesses locais.

Atualmente, as práticas integrativas e complementares constam da rotina de 20 locais, com 37 profissionais qualificados, que realizam atividades como Liang Gong, oficinas de artesanato, oficinas de práticas expressivas (canto, ritmo e movimento), auriculoterapia, meditação, yoga, terapia floral, acupuntura e automassagem/práticas corporais. Os tratamentos são indicados para os pacientes desses postos.

Além disso, duas oficinas estão abertas à população em geral que queira participar. A de automassagem e práticas corporais ocorre na UBS Dr. Alberto Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista), de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 8 horas. Já a de canto livre é realizada na UBS Prefeito Alberto Nunes Martins – CSII (avenida Paulo Portela, 205 – Centro), às terças-feiras, a partir das 15h30.

Segundo Ozana Clara de Medeiros, uma das articuladoras do grupo de trabalho para implantação da PNPIC em Suzano, o próximo passo é o planejamento da qualificação dos profissionais da rede para que seja possível expandir as ações. O objetivo é viabilizar que práticas previstas no Sistema Único de Saúde (SUS) que têm menor custo para realização sejam oferecidas em todos os postos do município, porém sempre respeitando as realidades locais e a oferta por parte dos profissionais que atuam nesses locais.