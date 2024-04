Suzano apresenta 1º Plano Municipal de Assistência Social

O 1º Plano Municipal de Assistência Social de Suzano foi apresentado nesta sexta-feira (26/04), no Cineteatro Wilma Bentivegna, durante a primeira Jornada de Informações Sociais (JIS) de 2024. O documento foi entregue pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (Comas), Cristiana do Nascimento, ao secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e ao vereador Pedro Ishi, que representaram, respectivamente, os Poderes Executivo e Legislativo da cidade.

O conteúdo do plano detalha informações relacionadas ao trabalho desenvolvido, por exemplo, pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas). Dentre os números, destaca-se o crescimento da quantidade de famílias beneficiárias do Bolsa Família em Suzano nos últimos 20 anos, subindo de 6 mil para 25 mil contemplados. Além disso, também foi registrada as mais de 138 mil pessoas inseridas no Cadastro Único (CadÚnico), que garante acesso a programas municipais, estaduais e federais de Assistência Social.

Cerca de cem pessoas participaram do evento, que contou com a presença especial do responsável pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) da Grande São Paulo Leste - Mogi das Cruzes, José Resende Filho, representando o governo do Estado. Além dele, prestigiaram a solenidade profissionais dos Cras e do Creas e representantantes das entidades Kolping do Jardim São José; Associação Parque Umuarama; Associação Reduca; Associação Paulista de Esporte, Cultura e Cidadania (Apecc); Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente à Criança Esperança (Aamae); Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis); e Instituto Virtutis; assim como dos Conselhos Municipais do Idoso (Comid); dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas); e de Segurança Alimentar (Consea).

A atividade foi conduzida pelo diretor da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Santiago de Araújo, que também estava acompanhado dos demais diretores da pasta, Luis Carlos Geraldo e Regiane Borges, além do psicólogo social Joari Carvalho.

O público presente fez parte dos debates que deram origem ao instrumento apresentado, que reúne contribuições das partes envolvidas nas políticas públicas de assistência social do município, como os conselhos municipais, a gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e os usuários, que foram ouvidos durante audiências e consultas públicas. As informações colhidas foram complementadas com dados referentes ao diagnóstico promovido por diferentes setores da Secretaria Municipal de Assistência Social, como a Vigilância Socioassistencial, a Proteção Básica e a Proteção Especial. O período retratado pelo plano compreende ações iniciadas em 2022 e que serão desenvolvidas até 2025.

Autoridades

O responsável pela Drads da Regional de Mogi das Cruzes, José Resende Filho, parabenizou Suzano por essa conquista. “Fico muito feliz de saber como a cidade tem lidado com a Assistência Social. O trabalho do Suas e da Vigilância Socioassistencial tem garantido perenidade para as políticas públicas e identificando as vulnerabilidades no município”, afirmou.

A presidente do Comas pontuou que o evento desta sexta-feira representa um passo fundamental para o aprimoramento das políticas públicas de Assistência Social na cidade. “A concretização do plano é de suma importância para todos nós, pois promove as garantias dos atendimentos aos usuários e suas demandas. O documento dá mais condições para que possamos melhorar a qualidade de vida das pessoas que são assistidas no município”, explicou Cristiana.

O vereador Pedro Ishi ressaltou a participação coletiva para elaboração do plano. “Fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas presentes. Temos uma representação expressiva da nossa população por meio de tantos conselhos e entidades. Certamente, as ações deste instrumento contemplarão muitas famílias de nossa cidade e resultarão em grandes avanços para Suzano no setor”, avaliou o parlamentar.

Por sua vez, o secretário Garippo destacou que o documento garante a estrutura necessária para que novas iniciativas possam ser implementadas na cidade. “O plano é uma ferramenta que nos dá perspectivas, um alicerce para as próximas conquistas. Foi um trabalho feito a muitas mãos e muitos olhares, para que representasse a nossa realidade. Agradeço a todos os envolvidos, como a Drads, o Comas, o Comdicas, o Comid, os Cras, os Creas e o Suas”, ressaltou o titular da pasta de Assistência e Desenvolvimento Social.

Jornada

O primeiro encontro da JIS em 2024, que também promoveu um diálogo sobre os impactos do Bolsa Família, com a participação da pesquisadora, professora colaboradora da Universidade de Campinas (Unicamp) e autora do livro “Vozes do Bolsa Família”, Walquíria Leão Rego, abre um ciclo de eventos sobre esta e outras temáticas da Assistência Social. Já estão previstas outras atividades ao longo do ano, programadas para 28 de junho, 27 de setembro e 13 de dezembro. Todas serão dedicadas a socializar e debater informações e experiências próprias e de outros lugares com o Bolsa Família. O programa é gerenciado pela União, implementado em parceria com o município e completa 20 anos de atendimento à população em 2024.