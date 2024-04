Suzano aprimora a sinalização em 631 pontos

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promoveu melhorias em 631 pontos de sinalização nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. O balanço do primeiro trimestre de 2024 contabiliza reparos em 79 lombadas; revitalização de 180 faixas de pedestre; instalação de 341 placas de trânsito; colocação de seis placas toponímicas, que identificam os nomes de praças e ruas; e reforço na pintura de 25 locais de acessibilidade; sem contar as intervenções que contemplaram 14 abrigos de ônibus da cidade. Além disso, a operação “Tapa-Buraco” chegou a 110 ruas no período.

A maior demanda de sinalizações horizontais, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, foi identificada, em maior quantidade, no centro (6) e nos bairros Vila Amorim (3) e Vila São Jorge (3) durante o mês de janeiro; no Jardim Imperador (5), no Jardim Santa Helena (4), na Vila Amorim (3) e no Parque Residencial Casa Branca (3) ao longo do mês de fevereiro; e no centro (10), na Chácara Mea (5), na Vila Urupês (3) e no Jardim Graziela (3) em março.

Por sua vez, a sinalização vertical, que compreende a implantação e manutenção de placas, foi efetuada de maneira mais frequente em locais como o Parque Maria Helena (5) e a Vila Mazza (2), em janeiro; Jardim Imperador (5), Jardim Santa Helena (4), Vila Amorim (3) e Parque Residencial Casa Branca (3) ao longo de fevereiro; e Jardim Graziela (5) durante o mês de março.

O terceiro mês do ano registrou o maior número de atividades, com 273 pontos aprimorados em 132 ruas, superando as 218 ações em 119 ruas contabilizadas no mês de fevereiro, e os 140 serviços verificados no mês de janeiro, em 88 ruas. Neste período, o trabalho promoveu melhorias em 36 lombadas, em 85 faixas de pedestre, em 143 placas de trânsito, em uma placa toponímica, e em oito locais de acessibilidade, alcançando 59 bairros, com destaque para as ações no centro (15), no Jardim Graziela (8), na Vila Maluf (8) e no Parque Maria Helena (6).

Em março também foi contabilizada a atividade mais expressiva da operação “Tapa-Buraco”, quando foram verificadas melhorias em 64 vias de 31 bairros, contra 21 em fevereiro, em 15 bairros; e 25 em janeiro, em 19 bairros. No mês que fecha o trimestre foram contempladas ruas da Vila Figueira (9), da Vila Amorim (5), do Jardim Luela (4), da Vila Urupês (4), do Jardim Ikeda (4) e do Cidade Edson (3).

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que o reforço das sinalizações é uma preocupação constante da administração municipal. “Estamos sempre atentos aos pontos da cidade que requerem a revitalização das sinalizações ou mesmo a instalação de novas marcações. Sabemos da importância desses serviços para a garantia da segurança dos motoristas durante o tráfego nas vias e dos pedestres, no momento de atravessar as ruas”, ressaltou.