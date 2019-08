Suzano assina convênio com Sepaco e oferecerá exames gratuitos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, oficializou nesta sexta-feira (9) o convênio com o Serviço Social da Indústria de Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo (Sepaco). O contrato, no valor de aproximadamente R$ 1,2 milhão, prevê a oferta de exames gratuitos à população durante um ano e será mais um canal de atendimento para as demandas de Saúde da rede municipal.

A assinatura foi firmada entre o chefe do Executivo suzanense e o CEO do Sistema Sepaco de Saúde, Rafael Parri, durante encontro realizado no Paço Municipal Firmino José da Costa. O deputado estadual André do Prado e os secretários municipais de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, também participaram do encontro.

De acordo com o documento, Suzano receberá 600 exames de radiografia e 100 de ultrassonografia, a serem realizados na própria unidade do Sepaco, localizado no bairro Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes. Parri explicou ainda que o tipo de exame ou procedimento pode ser modificado conforme a disponibilidade e a demanda do município.

“Ficamos muito felizes em poder retribuir com a filantropia atendimentos gratuitos à população. É um prazer firmar parceria com uma gestão séria e que se interessa pelo seu dever social. Certamente nosso trabalho vem somar com a Saúde municipal”, destacou o CEO do Sistema Sepaco.

O contato da administração municipal com a instituição privada nasceu por meio do projeto “Abrace Suzano”, um trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que tem como objetivo intermediar ações em parceria com as empresas da cidade.

“Nós nos colocamos à disposição da iniciativa privada para que possamos fechar parcerias. Desta forma, cada empresário poderá ajudar de acordo com a sua capacidade. Só tenho a agradecer o Sepaco por acreditar em nosso trabalho”, disse Loducca.

Segundo Guillaumon, os procedimentos serão disponibilizados a partir do dia 2 de setembro (segunda-feira) e será mais um canal de atendimento à prefeitura. “Além de atender a demanda reprimida, o novo convênio vai ajudar o fluxo da Regulação. Vamos começar com esta lista de exames previstos, mas se for preciso atender uma demanda de algo mais específico, com certeza iremos avaliar. Vamos nos ajustando de acordo com a necessidade”, completou.

Estiveram presentes ainda no encontro o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, e a diretora técnica da Secretaria Municipal de Saúde, Tânia Mara Porfírio; bem como a superintendente operacional hospitalar do Sepaco, Luci Meire Pivelli Usberco; o gerente de unidades de apoio, Fábio Veronezi; e o gestor médico, Newton Shiozawa.