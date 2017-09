Suzano assina convênio para potencializar oferta de qualificação

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, assinaram com o governo do Estado de São Paulo um protocolo de intenção de três convênios para o oferecimento de qualificação profissional no município. Os acordos foram firmados ontem, durante solenidade realizada na Igreja Batista Peniel, em São Vicente, litoral sul.

As parcerias celebradas com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp) garantem a implantação dos seguintes projetos em Suzano: Escola da Moda, Escola de Beleza, Escola da Construção Civil e Hortas Educativas.

Segundo Ashiuchi, os convênios oferecidos pelo governo de Geraldo Alckmin (PSDB) são mais uma oportunidade direcionada ao suzanense que está em busca de qualificação profissional. "Estas novas parcerias com a esfera estadual são ótimas. De forma direta, esses convênios beneficiam a população mais carente de nossa cidade que não tem acesso às oficina que em breve serão colocadas em prática. Esse tipo de oportunidade gera emprego, gera renda. E, além disso, estimula o aluno a criar seu próprio negócio", detalhou Ashiuchi.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e dirigente do Saspe, lembrou que os acordos assinados permitirão que a cidade conte com vários programas, entre eles o que vai prever a implantação de hortas educativas em cinco escolas da rede municipal de ensino.

"Também assinamos hoje (ontem) o protocolo de intenção para conquistarmos a Escola de Beleza, com direito ao curso de assistente de cabeleireiro. Outra grande vitória foi o fato de o Estado se colocar à disposição para nos doar todo o insumo necessário para o wokshop de bordado e de pedraria, que será oferecido como oficina da Escola da Moda", comemorou a primeira-dama.

Além destas qualificações, Suzano terá a oficina de Construção Civil. Larissa também reforça que os novos cursos serão implementados na estrutura do Saspe até o final deste ano. "Esta parceria é muito importante para a capacitação dos munícipes interessados em se tornarem empreendedores. Vale ainda ressaltar que há três meses o Poder Executivo (de Suzano) assinou um convênio para a implantação de um pólo regional da Padaria Artesanal. Essas aulas devem começar agora em novembro", adiantou Larissa.

Cerimônia

A solenidade contou com a presença da Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lu Alckmin, e de representantes de 67 cidades paulistas. Todos esses municípios assinaram convênios e protocolos de intenções com a esfera estadual, a fim de serem beneficiados com cursos profissionalizantes. Na região, Poá também será beneficiada com os cursos

Desde 2011, mais de 171 mil pessoas foram qualificadas pelo Fundo Social Estadual, enquanto mais de 4,8 mil convênios foram firmados pelo governo do Estado com prefeituras paulistas.