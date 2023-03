Suzano avança com média de 7 novos equipamentos por ano

Suzano completa neste mês de abril 74 anos de emancipação político-administrativa com mais de 40 equipamentos públicos entregues à população. Desde 2017, a administração municipal garantiu a implantação de 46 serviços na cidade, registrando uma média de sete novidades por ano.

O trabalho liderado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi teve início há seis anos, tirando do papel projetos importantes, como a implantação da segunda unidade do Conselho Tutelar, na região norte; a criação do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), facilitando o controle e liberação de medicamentos na rede de Saúde; e as entregas das escolas municipais Ângelo Garcia (Creche Casa Branca) e Professora Marisa Barboza Faria (Creche Jardim Europa).

No ano seguinte, em 2018, a administração colocou fim ao esqueleto da Arena Suzano, entregando um ginásio completo que é referência nacional para grandes competições e eventos. Neste período também foi inaugurado o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul; a Escola Municipal Heleno José dos Santos (Creche Miguel Badra Baixo); a Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Brasil; o Cineteatro Wilma Bentivegna; o Viveiro Municipal Tomoe Uemura; e o Suzano Skate Park.

O ano de 2019 foi marcado pela entrega da tão aguardada avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una, colocando fim a mais uma lenda que se arrastava há 20 anos na cidade.

Também houve a inauguração de equipamentos inéditos, como o Centro Dia do Idoso Joaquim Pinto Filho, no Boa Vista; a Central de Segurança Integrada (CSI); o Play Pet; a USF do Jardim Revista; e a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Suzanápolis.

Além disso, foram implantados o Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS); a segunda unidade do posto Sebrae Aqui; e a readequação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Jorge Moreira, no Parque Residencial Casa Branca, e do Cras Palmeiras.

Já em 2020, Suzano recebeu a Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda, no Jardim Quaresmeira; a Creche-Escola do Residencial Nova América; a USF da Vila Amorim; o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira; e o Ecoponto Marginal do Una.

O município também inaugurou a primeira unidade descentralizada do Centro Unificado de Serviços (Centrus Norte) e implantou o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), em parceria com o governo do Estado, para todo o Alto Tietê.

Em 2021, mesmo com os reflexos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o município entregou a UBS do Jardim Monte Cristo; o Ecoponto do Jardim Dona Benta; a Biblioteca Comunitária Professora Carla Cristina Sonaro Rodrigues, no Jardim São José; a Praça Comunitária Ana Clara Macedo Ferreira, na Vila Figueira; e o terceiro posto Sebrae Aqui, para os empresários da região norte.

No ano passado, foi a vez de inaugurar a UBS Vereador Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta; a Central de Triagem de Recicláveis Dr. Edson Gianuzzi, no Miguel Badra; o novo laboratório de análises clínicas da Santa Casa de Misericórdia; o Polo de Música e Audiovisual de Suzano; o espaço do Atendimento Educacional Especializado, no Jardim Monte Cristo; e as creches comunitárias São Francisco, Sementinhas da Aamae - Casa Branca, Sementinhas da Aamae - Vila Urupês e Sementinhas da Aamae - Boa Vista.

Agora, em 2023, logo nos primeiros três meses houve inaugurações na Educação, com as escolas municipais Professora Ana Maria Barbosa Garcia, no Parque Maria Helena, e Tomi Ashiuchi, no Jardim Saúde; no Esporte, com a Arena Esportiva Tabamarajoara; e na Saúde, com a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA), instalada no Jardim Revista, após mais de dez anos de espera.