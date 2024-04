Suzano celebra 75 anos com realizações históricas e retomada do desenvolvimento

A cidade de Suzano completa 75 anos de emancipação político-administrativa neste 2 de abril. O município, que soma 307.429 habitantes, distribuídos em 206,236 quilômetros quadrados, vive hoje uma nova realidade, com um trabalho voltado ao desenvolvimento, mas sempre com o foco em melhorar a vida do cidadão, sobretudo com investimentos nos bairros.

Ao entrar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas pela primeira vez, o morador do Jardim Revista logo sente que não apenas está prestes a receber um acolhimento de respeito que tanto ansiava como tem a certeza de que, enfim, se trata de uma realidade concretizada: a de que não precisará mais se deslocar até o centro de Suzano para buscar serviço médico em razão de um momento de necessidade.

O trabalhador do Jardim Monte Cristo que levava tanto tempo com seu veículo para atravessar o centro da cidade para chegar ao destino no horário agora já tem como rotina utilizar o trecho estendido da rua Sete de Setembro e a nova rua Masanosuke Shibata, se perguntado a cada vez que por lá passa como não haviam promovido essa melhoria em anos passados e já imaginando como ficará ainda melhor a mobilidade urbana com o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen.

Centenas de famílias no distrito de Palmeiras passaram a contar com asfalto novo e rede de água e esgoto em seu lar, além de presenciarem a construção do Terminal de Ônibus da região sul e ainda o processo licitatório para construção de uma nova UPA 24 horas.

A mãe da região da Casa Branca que precisava se deslocar tanto para levar o filho até a escola, hoje não enfrenta mais este problema. Desde 2017, a região ganhou duas novas escolas municipais e uma creche comunitária, sendo a Ângelo Garcia, a Tomi Ashiuchi e Sementinhas da AAMAE, respectivamente.

Do alto do bairro do Sesc, o aposentado que gosta de fazer suas caminhadas diariamente se depara com um cenário bastante diferente de tempos atrás. O que antes era uma área abandonada, que servia como ponto viciado para descarte irregular e local para uso de drogas se tornou um verdadeiro cartão postal. O Parque do Mirante, em meio à Mata Atlântica e com a obra de arte em que se transformou a antiga “pirâmide” ali existente, é símbolo do cuidado com a preservação e uma excelente opção de lazer e contemplação da cidade do alto, da Suzano do futuro.

Legados

Estas são apenas algumas das obras concretizadas e que representam o conjunto de realizações históricas que vêm marcando o desempenho da gestão municipal há sete anos. O sinônimo do descaso deu lugar a legados para as próximas gerações de suzanenses, como a Arena Suzano; avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una; a Central de Segurança Integrada (CSI); o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE); o Viveiro Municipal Tomoe Uemura; o polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp); o Suzano Skate Park; Escola Municipal Professora Ana Maria Barbosa Garcia; entre muitos outros.

“Se no início do nosso governo a preocupação era resgatar a autoestima do suzanense e o orgulho pela sua cidade, a partir de uma atuação que tinha como foco tirar do papel tantos anseios e promessas e concluir inúmeras obras paradas ao longo do tempo, hoje podemos colher os frutos disso. Claro que Suzano não é perfeita, há muito o que se fazer ainda. Mas é inegável o quanto o município caminhou a passos largos de volta ao caminho rumo ao desenvolvimento. Hoje, as perspectivas são as melhores possíveis. E a população sente isso de forma sincera, o que nos deixa com grande satisfação e a sensação de dever cumprido”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Mudança no jeito de governar impacta a vida do suzanense

Os últimos anos foram marcados por profundas mudanças que, de uma forma ou de outra, impactaram a vida de praticamente todos os suzanenses. Caracterizada como um grande “canteiro de obras”, a cidade teve importantes entregas ao longo de toda a gestão, contemplando todos os pilares que sustentam os serviços essenciais e o dia a dia da população. Saúde, Educação, Segurança, Mobilidade Urbana, entre outros, foram priorizados ao mesmo tempo em que Suzano precisou lidar com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que assolou o mundo.

Uma gestão que chegou com a responsabilidade de colocar a cidade em ordem e resgatar em seu povo o orgulho de ser suzanense teve que enfrentar muitos desafios e construir uma estrutura que trouxesse perspectivas positivas de crescimento e desenvolvimento. Suzano pavimentou o caminho para se tornar uma das melhores cidades para se viver. E assim alcançou números expressivos, sendo reconhecida e premiada em várias áreas de atuação e se tornando referência em gestão municipal.

Saúde

Suzano precisava reorganizar a Saúde e começou no estoque de medicamentos públicos. No início de 2018, foram entregues o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), localizado no Jardim Vitória; e a revitalização do Pronto-Atendimento de Palmeiras, que foi revitalizado para atender 4 mil pacientes mensais com um ambiente mais acolhedor e humanizado.

Em agosto do mesmo ano, foi inaugurada a Unidade de Saúde da Família (USF) Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil. A unidade passou a contar com cinco consultórios e outras 20 salas para atendimento odontológico (inclusive com raio-x), inalação, curativos, coleta, entre outros serviços.

Em 2019, a área ganhou mais dois equipamentos: a Unidade de Saúde da Família (USF) Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis; e a Estratégia da Saúde da Família (ESF) Maria Ines Pinto dos Santos, no Jardim Revista. Porém, em 2020 a Saúde de Suzano teve que lidar com os momentos mais críticos da pandemia. Naquele ano, além de criar a USF Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim; e reformar o Pronto-Socorro (PS) Municipal, a prefeitura precisou instalar o Hospital de Quarentena, no Parque Max Feffer, para dar suporte aos acometidos com o novo coronavírus e adaptar o próprio PS para receber pacientes.

Com a realização da “Virada da Vacina”, Suzano viu os casos de Covid-19 caírem em 2021, e a cidade voltou a entregar novas unidades de saúde. Entre elas a UBS Adelzuita Ferreira dos Santos, no Jardim Monte Cristo; a UBS Tabamarajoara, além da reforma da Santa Casa. Já no ano seguinte, com a pandemia mais controlada, o município lançou o laboratório de análises clínicas do município, que fica anexo à Santa Casa e faz o acolhimento das demandas do hospital e do Pronto-Socorro (PS) Municipal. Neste ano, também foi entregue a UBS Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta.

A Saúde seguiu sendo destaque da gestão em 2023 com a revitalização do Pronto-Socorro Infantil (PSI) e a entrega da tão esperada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, que fica no Jardim Revista. O equipamento realizou mais de 140 mil atendimentos no período de um ano. Ainda no ano passado, a UBS Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis, foi reformada, assim como o setor de Emergência do PS Municipal. No final do ano, foram entregues as revitalizações da UBS Professor João Olímpio Neto e do Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia – ambos no Jardim Casa Branca. Suzano também ganhou o Hospital Regional do Alto Tietê, que substitui o antigo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e veio para regionalizar os atendimentos de Saúde na rede estadual.

A Saúde de Suzano seguiu crescendo e, neste ano, já teve dois equipamentos revitalizados, sendo eles a Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Europa; e a Divisão de Controle de Zoonoses (Canil Municipal), no Parque Residencial Casa Branca; um reformado: Unidade de Saúde da Família (USF) Doutor Eduardo Nakamura; e um inaugurado, a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, no Parque Santa Rosa. Por sua vez, o Hospital Federal, que está sendo construído entre a rua Sete de Setembro e a avenida Senador Roberto Simonsen, na região central, tem previsão para ser concluído até o final deste ano.

Transporte

O trabalho da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana garantiu, ao longo dos últimos anos, expressivas melhorias em relação à sinalização e acessibilidade na cidade. Desde 2019, foram instaladas mais de 3 mil placas toponímicas, que identificam os nomes de praças e vias em 69 bairros. No período, também foram implantadas cerca de 350 rampas para melhorar o deslocamento das pessoas com deficiência.

Visando à fiscalização dos semáforos da cidade e dos veículos que conduzem passageiros, foram implantados o Centro de Controle Operacional Semafórico e novos semáforos e introduzida uma rotina de vistoria aos carros que efetuam o Transporte Escolar, Complementar, Regular e Táxis.

Para garantir melhorias no trabalho interno e externo da pasta, foi reforçada a equipe de engenheiros de trânsito e de agentes de fiscais de trânsito, possibilitando mais estudos e projetos para a cidade, assim como melhor controle sobre o tráfego nas vias. Para pessoas idosas, a pasta tem garantido sinalização especial para estacionamento e entrega da credencial entregue em casa.

Educação

A Educação de Suzano deu um salto importante de qualidade em mais de sete anos. Com a entrega de 22 escolas e creches, a pasta já contabiliza 28 mil alunos matriculados nas unidades de ensino. A rede municipal ganhou com mais oferta de equipamentos, novos materiais didáticos e mais programas de apoio à aprendizagem.

Entre as ações direcionados às melhorias relacionadas à infraestrutura podem ser citadas, como exemplo, a construção das Escolas Municipais Angelo Garcia (Jardim Casa Branca); Heleno José dos Santos (Cidade Miguel Badra); a implantação das Creches Comunitárias São Francisco (Jardim Varan) e Sementinhas da Aamae (Cidade Miguel Badra); a inauguração da Escola Municipal Tomi Ashiuchi; a revitalização das Escolas Municipais Ana Maria Barbosa (Parque Maria Helena) e Véra Lucia Moretti (Jardim Gardênia Azul); e reforma da Escola Municipal José Braz Neto (Jardim Quaresmeira II), assim como o Centro Educacional e Cultural Mirambava (centro).

No que diz respeito às iniciativas de suporte aos alunos, a Secretaria Municipal de Educação passou a contar com o Atendimento Educacional Especializado (AEE), no Jardim Monte Cristo; o “Programa Prevenir a Violência Escolar”, de acompanhamentos aos estudantes; o “Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDEM)”, para melhorias das dependências; o Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb); o material do Sesi e a plataforma Matific, que dialoga com o universo infantil e os conteúdos matemáticos.

Manutenção

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, desde 2017, tem implementado projetos expressivos que estão mudando a cara da cidade no que diz respeito à mobilidade, à iluminação pública e ações de combate às cheias.

Quanto à mobilidade, houve a implementação de 330 quilômetros de vias pavimentadas e revitalizadas em sete anos. Intervenções estratégicas garantiram novas possibilidades de tráfego no município, como a inauguração da avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una, em 2019, e colocaram fim a impasses duradouros como as tratativas em torno do fechamento dos últimos poços de visita da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). Também foram promovidas intervenções que melhoraram o tráfego na saída para o centro expandido, como a rotatória implantada na ligação do novo trecho da avenida Senador Roberto Simonsen com a rua Regina Cabalau Mendonça e as estradas dos Fernandes e Santa Mônica, no Parque Santa Rosa.

Para o atendimento às demandas relacionadas à iluminação pública, foi lançado o aplicativo “Ilumina Suzano”, que prevê o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto à população promovido pela Prefeitura de Suzano pode ser acessado nos celulares de sistema Android, via Google Play Store (http://bit.ly/IluminaSuzanoApp), e iOS, na App Store (http://bit.ly/IluminaSuzApple). Os pedidos também podem ser feitos pelo telefone 0800-779-3310.

Quanto às ações de combate às cheias na cidade, a pasta ainda esteve envolvida nas tratativas que garantiram o início dos trabalhos de desassoreamento do rio Tietê em Suzano, no fim de dezembro do ano passado, por meio do programa “IntegraTietê”, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

Segurança

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã registrou, em pouco mais de sete anos, um aumento de 56% do efetivo, garantindo armamentos para todos os agentes habilitados, que são equipados com coletes balísticos nível II e recebem capacitação profissional anualmente.

Neste período, a pasta ainda adquiriu novas armas e garantiu a primeira progressão funcional da história da Guarda Civil Municipal (GCM). Outra conquista foi a instituição, por lei, dos grupamentos especializados que hoje são responsáveis pelos serviços, incluindo a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), a Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), o Canil, o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e a Patrulha Maria da Penha.

Outra marca foi a criação da Central de Segurança Integrada (CSI), em 2019. Voltada ao monitoramento da cidade, a unidade dispõe hoje de 75 câmeras instaladas em vias e locais públicos, 42 do Sistema Detecta e 1,2 mil em escolas da rede municipal de ensino, que ainda contam com 180 botões do pânico.

A estrutura de trabalho também foi aprimorada com o aumento da frota em 41 viaturas, a modernização do sistema de radiocomunicação e a reforma e a entrega da “Base Operacional GCM Jose Inacio”, no Jardim Casa Branca. Para este ano, está prevista a inauguração da nova sede da GCM. Localizada na avenida Nadir Dias Figueiredo, no Jardim Miriam, a unidade está sendo readequada às necessidades da corporação e da pasta, para que possam atender a população de maneira ágil e eficaz.

Cultura

Em sete anos, a Cultura suzanense ofertou um conjunto expressivo de atividades artísticas, explorando diferentes linguagens e valorizando a produção local. Nesse período, foram realizadas a Mostra de Dança e 12ª Mostra de Referências Teatrais; o ciclo de exposições públicas em Artes Plásticas e Arte Pública, além do Programa Agita Palmares, que trouxe o Samba no Parque, Flash Back, o Hip Hop, e as “Vozes que Representam e Fala Preta”.

Para ampliar a infraestrutura dedicada à cultura no município, foram inaugurados alguns equipamentos, como o Centro Cultural Casa Branca (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 - Parque Residencial Casa Branca); o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Sales, 547, no centro), e do Polo de Música e Audiovisual (rua Paraná, 70 – Vila Costa).

Esse e outros espaços culturais também foram instrumentos importantes para a implementação e ampliação do Programa de Formação Artística (Profart), baseados nas diretrizes apontadas pelas políticas públicas relacionadas ao setor. Neste sentido, destaca-se a elaboração do Plano Municipal de Cultura, que reuniu contribuição da 4ª Conferência Municipal de Cultura realizada em Suzano.

Outra ação importante relacionada ao fortalecimento da identidade suzanense foi a criação do Conselho e Patrimônio Histórico (Compac) com os tombamentos da Academia de Judô Terazaki e do Conjunto Histórico da Fazenda Sertão.

Governo

A Secretaria Municipal de Governo realizou avanços significativos na relação do Poder Público com a sociedade civil, por meio de ações voltadas exclusivamente à mulher, como a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e do Departamento da Mulher; a organização de atividades relacionadas ao “Agosto Lilás - o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher”; o “Encontro de Mulheres na Aamae”; e a homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com o “Março das Mulheres”.

A pasta também se envolveu em iniciativas que contribuíram com a valorização de públicos específicos, com as atividades que promoveram a campanha “Junho Violeta - mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa”; e atividades da campanha “Setembro Verde - mês de inclusão da Pessoa com Deficiência”.

Nas ruas, o Governo conduziu os serviços relacionados à Operação Cata-Treco, para recolher materiais inservíveis e promoveu a reestruturação das feiras livres, com o recadastramento do comércio de ambulantes.

Assistência Social

Um dos primeiros atos da gestão foi entregar, em 2017, o 2º Conselho Tutelar de Suzano, que fica no bairro Cidade Boa Vista. No ano seguinte, a pasta se concentrou na construção do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul. A obra foi entregue em março, contemplando ao menos 30 mil suzanenses das imediações.

Outros dois importantes equipamentos da pasta foram entregues em 2019: o Centro Dia do Idoso (CDI) Joaquim Pinto Filho, no bairro Cidade Boa Vista, com 50 vagas; e o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Jorge Moreira, na região da Casa Branca, ampliando a capacidade de atendimento por mês, de 300 para 500 famílias.

Em 2020, a Prefeitura de Suzano e a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania inauguraram o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) da cidade, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no Centro. O equipamento garante atendimento gratuito a pessoas e familiares que foram alvo de crimes violentos. Em 2021, a gestão adaptou o novo “Espaço dos Conselhos”, destinado para abrigar as sessões de debate, encontros e reuniões diversas dos conselhos municipais.

Já em 2023, o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Palmeiras, que recebe o nome de Seiya Ishibashi, foi remanejado para melhorar o atendimento às famílias do distrito.

Planejamento Urbano

Em fevereiro de 2019, a Praça Cidade das Flores passou por requalificação dos espelhos d’água, rearborização, melhorias na iluminação e manutenções hidráulicas, inclusive com a colocação de novas bombas para as fontes e trabalhos de impermeabilização.

Meses depois, em setembro do mesmo ano, uma grande obra foi realizada na região sul. Considerada o “marco zero” da cidade, a praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, onde fica a Igreja do Baruel, passou por uma série de melhorias, sendo entregue revitalizada em 2019 durante a 103ª Festa do Baruel.

Também em 2019 entrou no ar o Sistema Acto, plataforma on-line para aprovação de projetos e emissão de certidões da Prefeitura de Suzano. O objetivo é reduzir o tempo de espera para liberação de documentos associados à construção, reforma, compra e venda de imóveis, e dar mais agilidade ao Poder Público e aos interessados.

Já em 2021, a pasta passou a disponibilizar um novo portal de geoprocessamento de informações. A plataforma “Geo Suzano” oferece uma série de dados espaciais sobre diferentes áreas e setores do município. A ferramenta visa garantir mais transparência e agilidade aos usuários na busca de informações georreferenciadas.

No ano passado, a pasta de Planejamento Urbano e Habitação colocou fim à novela do Residencial Suzano II após mais de dez anos de espera por parte das famílias contempladas. Em abril, foi entregue o Bloco A e, em dezembro, o Bloco B do empreendimento, que sofreu com entraves por conta da rede de esgoto e do abandono da antiga empresa que realizava a obra. Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o Residencial Suzano II é um dos maiores exemplos que mostram a eficiência da gestão para resolver problemas.

Desenvolvimento Econômico

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego teve, em 2019, a implantação da segunda unidade do “Sebrae Aqui”, para oferecer respaldo aos Microempreendedores Individuais (MEIs), facilitar a orientação aos usuários e todos os procedimentos de formalização do próprio negócio. O equipamento fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na região central da cidade.

Falando em Centrus, a cidade ganhou uma segunda unidade do equipamento em 2020. Instalado nas dependências do Supermercado Nagumo, no Jardim Dona Benta, região Norte da cidade, o espaço chegou com 14 serviços e proposta para realizar até 5 mil acolhimentos por mês. Com o novo Centrus, em 2021, a cidade recebeu a terceira unidade do “Sebrae Aqui”.

A pasta também desenvolveu o projeto Suzano Mais Emprego, um importante canal para divulgação de vagas de trabalho e de recepção de currículos para encaminhamento às empresas solicitantes, atuação está aliada a capacitações e orientações a quem busca colocação no mercado.

Meio Ambiente

Mais do que criar equipamentos, o trabalho realizado pela Secretaria de Meio Ambiente priorizou o controle populacional de cães e gatos. Até o final de 2023, a pasta havia realizado 8.540 castrações em mutirões realizados desde 2018. Os pets também passam por microchipagem. Por sua vez, o projeto “Baby, Me Leva!”, criado em 2021, contabilizou mais de mil adoções até o fim de 2023, sendo que somente em 2022 a ação foi responsável por conseguir lares para 613 cães e gatos de diversos portes e idades.

Em 2021, a cidade recebeu o quarto ecoponto da cidade, que fica no Jardim Dona Benta. O equipamento é destinado para o recebimento de restos de construção civil (entulhos), materiais recicláveis, móveis e equipamentos domésticos, resíduos de poda e jardinagem, óleos de cozinha, pilhas, baterias e latas de tinta vazias. No ano seguinte, foi criada a Central de Triagem de Recicláveis Dr. Edson Gianuzzi, que fica no bairro Cidade Miguel Badra e que tem como objetivo fortalecer a coleta seletiva na cidade.

No ano passado, a cidade ganhou o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque Mirante do Sesc, um dos grandes feitos da pasta. Além disso, está encaminhada a construção do Centro de Bem-Estar Animal. O espaço contará com clínica veterinária, gatil e um abrigo com capacidade para cerca de cem pets que foram abandonados. A previsão é de que seja entregue até o fim do ano.

Ainda em 2023, Suzano foi certificada, de forma inédita, com 88 pontos no “Programa Município VerdeAzul (PMVA)” e ficou em 9º lugar no ranking das 65 cidades paulistas com população entre 100 e 500 mil habitantes. O reconhecimento tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão sustentável com a descentralização e a valorização da agenda ambiental.

Esportes

Foi no Esporte que a Prefeitura de Suzano conseguiu, em 2018, alcançar um dos principais marcos da gestão, com a entrega da Arena Suzano. Do “esqueleto” ao espaço para a prática de diversas atividades esportivas. São aproximadamente 10 mil metros quadrados e o local pode sediar jogos oficiais de várias modalidades. Atualmente, é a casa do Suzano Vôlei, recebendo jogos da Superliga.

Em 2022, o Complexo Poliesportivo Paulo Portela também passou por revitalização. O tradicional ginásio suzanense recebeu um novo revestimento em seu piso, junto de novas marcações para esportes, como voleibol, futsal e basquete. Além das alterações voltadas para a prática desportiva, o local também recebeu reformas nos banheiros e vestiários, com a pintura das paredes, troca de chuveiros, torneiras e vasos sanitários.

Outros três equipamentos foram entregues pela Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano no ano passado: as Arenas Esportivas do Tabamarajoara e do Jardim Vitória; e o Espaço de Lazer Professora Hilda Candida da Costa, situado entre a estrada do Areião e as ruas Almira Rodrigues da Costa e Elza Paulino Ramos, no Jardim Maitê. Este último local, antes deteriorado, passou a contar com pistas abertas de corrida e caminhada, um parquinho e um campo de futebol renovado.

Por fim, a pasta entregou neste ano o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Professor David Ramos Trinca, que fica localizado no cruzamento das ruas Vicente Scalice e Guilherme Garijo, no Jardim Santa Inês, região norte da cidade. A entrega do novo equipamento municipal representou mais um marco para o desenvolvimento de atletas iniciantes, que agora desfrutam de um ginásio poliesportivo coberto e da “Área de Atletismo Marco Aurelio Trinca”, na parte externa, podendo atender mais de 2,5 mil pessoas, sendo 500 praticantes simultaneamente.