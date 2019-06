Suzano conquista mais de R$ 650 mil para projeto de recuperação do Ribeirão Balainho

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, assinou um convênio para liberação de R$ 654.998,60 por parte do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para a elaboração de projeto de recuperação e conservação da Microbacia Hidrográfica do Ribeirão Balainho. O acordo foi firmado nesta segunda-feira (24), com a presença do assessor de Diretoria do órgão do governo do Estado, na capital paulista.

O projeto visa promover o levantamento de informações e de oferecer a promoção de boas práticas agrícolas aos moradores que vivem no entorno do rio Balainho, que nasce na porção sul do município e deságua na represa de Taiaçupeba.

Segundo Ashiuchi, o trabalho terá grande relevância para a segurança hídrica do município, principalmente pela quantidade e pela qualidade da água, além de toda a parte da questão ambiental e da biodiversidade da região. “O projeto tem estudos e levantamentos que vão demonstrar todas as áreas para as ações prioritárias, como desassoreamento e restauração da vegetação”, explicou.

O valor de investimento total será de R$ 987.757,60, sendo R$ 654.998,60 por parte do Fehidro e mais R$ 332.759,00 em contrapartida da prefeitura – custos avaliados a partir de mão de obra dos serviços oferecidos e realizados pelos colaboradores do município. “Nossa parte será justamente a elaboração de banco de dados e de sistema da informação que vão favorecer a gestão dessa bacia tão importante para nossa cidade”, informou.

Outro trabalho será a elaboração de diagnósticos nas propriedades rurais, fazendo estudo e propondo aos moradores a regularidade ambiental, voltando-se às questões de saneamento rural e de resíduos de regularidade da outorga do uso da água.

“Acredito que será um trabalho grandioso que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente estará à frente, pensando sempre no progresso da preservação de áreas ambientais e na qualidade de nossa água. Fico feliz pela parceria e pelo investimento que o Fehidro faz em Suzano”, concluiu o chefe do Executivo.