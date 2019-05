Suzano conta com nova sinalização de trânsito em 70% das vias públicas

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano já realizou nova sinalização de trânsito em 70% de todas as vias do município, como a malha central e as regiões norte e sul. Além de pintura e implantação de lombadas, semáforos, rampas de acesso e faixas de pedestres, é feita toda a manutenção deste trabalho. A pasta acredita que estas atividades são essenciais para deixar as vias em condições de trafegabilidade e, portanto, mais seguras para motoristas e pedestres.

O trabalho mais recente foi a revitalização da Praça Sol Nascente, na Vila Sol Nascente. Na semana passada, o local recebeu pintura em toda a sua orla, como também a pista de caminhada existente no local e a ponte que passa sobre o ribeirão do Una. A praça tem um grande fluxo, além de ser um dos cartões postais do município, inclusive com monumentos e esculturas.

No último mês, vias importantes de Suzano também foram revitalizadas pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, como a avenida Vereador João Batista Fitipaldi, que recebeu sinalização vertical e horizontal completa, além da pintura na ciclovia central. Mais de 800 tachinhas também já estão sendo implantadas para garantir ainda mais segurança ao local.

O mesmo trabalho ocorre na rua Regina Cabalau Mendonça, que inclusive também ganhou um novo semáforo no cruzamento com a estrada Santa Mônica. À exemplo da avenida João Batista Fitipaldi, também receberá tachinhas e tachões para garantir maior segurança aos condutores, principalmente no período noturno.

Vale ressaltar que pintura e sinalização de trânsito também foram realizadas em vias dos bairros que receberam nova pavimentação, como Jardim Revista, Jardim Quaresmeira e Jardim Casa Branca. Nesta semana, as equipes estão concluindo as 22 ruas que foram recapeadas no Parque Buenos Aires.

Segundo a pasta, Suzano também já recebeu 39 rampas de acessibilidade. A implantação teve início no mês de março em vias da região central, onde há um grande fluxo de pedestres diariamente. Atualmente, as equipes estão na rua Portugal Freixo.

O trabalho faz parte de um estudo da secretaria para trazer mais comodidade e segurança às pessoas com deficiência e atende as normas previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 9050.

“Na última década, a cidade teve um crescimento de 100% nos registros de veículos, além de ficar por anos sem manutenção. Por isso, o grande desafio é recuperar o tempo perdido. Para viabilizar o fluxo de veículos e pedestres, temos que ter uma mobilidade condizente com aquilo que a cidade necessita. Com um trânsito mais seguro, salvamos vidas, que é a prioridade nesta gestão”, destacou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo.