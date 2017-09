Suzano debate desafios e política urbana

Suzano realizou nesta terça-feira (12) o Seminário Internacional "Suzano do Amanhã". O evento promovido pela Prefeitura aconteceu na Câmara e continua nesta quarta-feira (13). O objetivo é discutir os desafios e as possibilidades no âmbito da política urbana para a cidade.

A abertura do evento contou com a presença do prefeito, Rodrigo Ashiuchi (PR), do vice-prefeito, Walmir Pinto, do presidente da Câmara, Zaqueu Rangel (PSDB), do secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, e de Diana Meireles Motta, representante do Ministério das Cidades.

Cerca de 250 pessoas acompanharam o evento, entre estudantes e profissionais da Arquitetura, da Engenharia e do Urbanismo, professores, pesquisadores, representantes do Poder Público e da sociedade civil organizada, bem como chefes e servidores de secretarias de cidades do Alto Tietê, como Mogi das Cruzes e Guarulhos.

No período da manhã, logo após a solenidade de abertura, foi debatido o tema "Urbanismo Contemporâneo na América Latina", com o professor Gustavo Restrepo, da Pontifícia Universidade Bolivariana de Medellin (COL). Já "Planos e Projetos Urbanos e Instrumentos de Financiamento da Política Urbana e da Preservação Ambiental" foi a temática da mesa de discussão da tarde, tendo à frente Daniel González, professor da Universidade de Guadalajara (MEX). Ambos palestrantes compartilharam, na oportunidade, suas experiências no processo de reurbanização das cidades latino-americanas.

Segundo Ashiuchi, o evento abre uma nova fronteira de pensamento sobre Suzano como um todo, passando por suas potencialidades e, também, pelos desafios que o município deve enfrentar nos próximos anos. "Durante o processo de elaboração do Plano Diretor e do Plano Plurianual 2018-2021, vimos características diferentes de uma cidade de mais de 215 quilômetros quadrados, que é Suzano. Contudo, o que vemos em comum é o amor que todos têm pelo município e os anseios em se promover as mudanças que quase 300 mil habitantes tanto necessitam e aguardam".