Suzano decreta intervenção contábil da concessão com a Renova; controlador-geral será interventor

O prefeito Pedro Ishi (PL) baixou decreto (nº10.352) instituindo intervenção na concessão com a Renova, empresa responsável pela coleta de lixo, para apurar o contrato, controles fiscal e contábil por conta da paralisação dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A coleta de lixo está paralisada pela empresa desde o dia 5 de fevereiro.
A intervenção tem por objetivos analisar o Termo de Concessão nº 177/2022, as causas da paralisação do serviço essencial e eventuais responsabilidades.
A Prefeitura também quer promover o controle financeiro e contábil da concessão e resguardar o interesse público. A intervenção terá prazo inicial de até 180 dias.
No mesmo decreto, a Prefeitura nomeou como interventor administrativo, o controlador-geral do Município, César Souza Braga. Ele exercerá a gestão da concessão durante o período de intervenção. O interventor atuará sob supervisão direta do Chefe do Poder Executivo.
Segundo o decreto, o Interventor terá amplos poderes, limitados ao necessário para o cumprimento dos objetivos da intervenção.
Suzano vive crise na coleta de lixo desde quinta-feira (5). Por conta disso, a Prefeitura vem realizando trabalho com mão de obra própria.