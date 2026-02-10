Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 10 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano decreta intervenção contábil da concessão com a Renova; controlador-geral será interventor

Intervenção tem por objetivos analisar o Termo de Concessão nº 177/2022, as causas da paralisação do serviço essencial e eventuais responsabilidades

10 fevereiro 2026 - 07h45Por De Suzano
Intervenção vai apurar concessão da RenovaIntervenção vai apurar concessão da Renova - (Foto: Maurício Sordilli/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi (PL) baixou decreto (nº10.352) instituindo intervenção na concessão com a Renova, empresa responsável pela coleta de lixo, para apurar o contrato, controles fiscal e contábil por conta da paralisação dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A coleta de lixo está paralisada pela empresa desde o dia 5 de fevereiro.
A intervenção tem por objetivos analisar o Termo de Concessão nº 177/2022, as causas da paralisação do serviço essencial e eventuais responsabilidades.
A Prefeitura também quer promover o controle financeiro e contábil da concessão e resguardar o interesse público.  A intervenção terá prazo inicial de até 180 dias.
No mesmo decreto, a Prefeitura nomeou como interventor administrativo, o controlador-geral do Município, César Souza Braga. Ele exercerá a gestão da concessão durante o período de intervenção. O interventor atuará sob supervisão direta do Chefe do Poder Executivo. 
Segundo o decreto, o Interventor terá amplos poderes, limitados ao necessário para o cumprimento dos objetivos da intervenção. 
Suzano vive crise na coleta de lixo desde quinta-feira (5). Por conta disso, a Prefeitura vem realizando trabalho com mão de obra própria.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Falta de coleta impacta bairros de Suzano; moradores reclamam
Cidades

Falta de coleta impacta bairros de Suzano; moradores reclamam

Prefeitura de Suzano abre frentes para restabelecer serviço de coleta de lixo
Cidades

Prefeitura de Suzano abre frentes para restabelecer serviço de coleta de lixo

Projeto 'Baby, me Leva!' garante adoção de 14 cães e gatos em ação no Parque Max Feffer
Cidades

Projeto 'Baby, me Leva!' garante adoção de 14 cães e gatos em ação no Parque Max Feffer

Prefeitura acolhe trabalhadores em encontro para enfrentamento da falta da coleta de lixo
Cidades

Prefeitura acolhe trabalhadores em encontro para enfrentamento da falta da coleta de lixo

Vigilância flagra acesso ilegal a comércio interditado e conduz responsável à delegacia
Cidades

Vigilância flagra acesso ilegal a comércio interditado e conduz responsável à delegacia

Secretaria de Transporte alcança 27 bairros com a Operação Tapa-Buraco em janeiro
Cidades

Secretaria de Transporte alcança 27 bairros com a Operação Tapa-Buraco em janeiro