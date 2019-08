Suzano é homenageada por política de combate ao descarte irregular de entulho

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado do secretário municipal de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi, recebeu nesta quinta-feira (15) uma homenagem pela política de combate ao descarte irregular de entulho na cidade. A honraria foi concedida pela Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon), durante o Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de RCD 2019, realizado na capital paulista.

O prêmio foi conquistado pelo município após a implantação da política ambiental de gerenciamento e rastreamento de resíduos da construção civil, por meio do programa “Suzano Mais Verde”. O presidente da entidade, Everton Martoni, e o coordenador Levi Torres fizeram a entrega da honraria.

Na oportunidade, Suzano foi parabenizada por ser um dos dois municípios brasileiros a se preocupar e combater o descarte irregular. “Por dia, o Brasil gera mais de 290 mil toneladas de entulho. E quem realiza o trabalho de reciclagem desse material são as empresas, que representam 91% do mercado. Ou seja, os órgãos públicos são ainda uma pequena parcela. Por isso, hoje estamos destacando Suzano e Canoas (RS) como cidades amigas do meio ambiente”, afirmou Martoni.

Para Gianuzzi, o trabalho realizado no município é pioneiro no Alto Tietê e separado em cinco etapas: revisão da legislação ambiental local; inscrição das transportadoras e vistoria dos equipamentos usados; cadastramento das áreas de destinação e visita aos locais; disponibilização do sistema para todos os usuários; e instituição do módulo de denúncias (Fiscalização Colaborativa).

“A iniciativa tem como objetivo acompanhar o processamento de entulho, como restos de tijolos, cimento e concreto, armações de ferro e outros itens, evitando o descarte irregular em terrenos públicos e áreas de preservação ambiental. Nossa iniciativa visa a qualificação e a padronização do trabalho tanto de empresas de caçambas de médio e grande porte como de carroceiros independentes que atendem a coleta de pequenas quantidades”, explicou o secretário.

Todo o monitoramento do processo está sendo feito pelos agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Setor de Fiscalização de Posturas por meio da ferramenta “GRX Waste Track”.

Em seu discurso, o chefe do Executivo suzanense agradeceu o reconhecimento e lembrou do amplo trabalho com o meio ambiente. “Suzano está se desenvolvendo e nosso trabalho é fazer com que esse crescimento seja com qualidade e de forma que não prejudique o meio ambiente. Nossa atividade visa reduzir pontos ‘viciados’ e gerenciar a destinação correta das caçambas, via sistema tecnológico e inteligente. Para tanto, seguimos firmes na preservação ambiental e no combate ao descarte irregular”, concluiu Ashiuchi.