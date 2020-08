Suzano e Mogi superam São Paulo em ranking de gestão com nota média 7

Suzano e Mogi das Cruzes aparecem entre as 100 melhores cidades do País no ranking de ‘governança municipal’ do

Conselho Federal de Administração (CFA).

O levantamento foi produzido a partir de três dimensões: finanças, gestão e desempenho da administração.

Desta forma foi criado o Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA).

Mogi das Cruzes aparece na 25ª colocação do ranking com nota 7,25. Suzano está na 29ª colocação com 7,16.

As duas cidades superam a Capital de São Paulo, que está na 55ª posição com nota 6,68.

O objetivo do ranking é auxiliar gestores municipais a visualizar as necessidades e boas práticas de sua região, priorizar políticas públicas, além de promover o debate sobre a importância da gestão municipal profissional, segundo o Conselho.

Para ter mais detalhes do IGM-CFA 2020 basta acessar o site http://igm.cfa.org.br. No portal, é possível ver o ranking completo de oito grupos de municípios e ainda fazer comparações. O site também tem o acesso exclusivo para os profissionais de Administração, com informações complementares do Índice.

Quem é o Conselho Federal?

O Conselho Federal de Administração é um órgão normativo, consultivo, orientador e disciplinador do exercício da profissão de Administrador, sediado na capital federal, responsável por controlar e fiscalizar as atividades financeiras e administrativas do Sistema CFA/CRAs.

“A versão do IGM-CFA 2020 foi desenvolvida com intuito de reduzir discrepâncias identificadas em versões anteriores. A sistemática se manteve, sendo que as alterações realizadas se deram, basicamente, na implementação de outliers e no cálculo da meta”, explica o diretor de Gestão Pública do CFA, Fábio Mendes Mâcedo.

“O município que consegue gerir suas finanças, com base nas regras de boa gestão fiscal, aplica as ferramentas de gestão com intuito de fortalecer o planejamento e a excelência nos processos e, por fim, faz boas entregas à sociedade, alcança uma boa nota no IGM-CFA”, explica Fábio.

O quanto o município arrecada, investe e gerencia seus recursos refletem em desempenho no ranking

O quanto o município arrecada, investe e gerencia seus recursos vão refletir no desempenho. Esta dimensão reúne indicadores na área de educação, saneamento e meio ambiente, saúde, segurança e vulnerabilidade social.

“As entregas efetivas à sociedade são relacionadas da forma como o recurso público é disponibilizado e como é feita sua gestão. O recurso em quantidade suficiente, porém mal gerido, não alcança seu objetivo. Por isso, a dimensão ‘desempenho’ pode ser considerada como a mais importante, pois avalia realmente a realidade municipal, entretanto para se alcançar bons resultados nesta dimensão, as anteriores - Fiscal e Gestão - são imprescindíveis”, avalia Fábio Macedo.

A dimensão “finanças” analisa investimentos em educação e saúde, índice fiscal, equilíbrio previdenciário e custo legislativo.

“Com base nos dados apresentados, foi possível perceber que os municípios brasileiros passam por um período de grave crise fiscal, sendo acompanhada de uma crescente demanda por serviços e gastos públicos”, reflete Fábio.

Contudo, o diretor explica que alguns municípios estão conseguindo superar tais desafios. “O IGM-CFA foi criado com esse objetivo: mostrar as melhores práticas do país para que sejam replicadas”, diz. Nessa dimensão, o município Água Boa, em Mato Grosso, alcançou nota 9,49 e lidera o ranking em Finanças.

O estado de São Paulo ficou com a melhor média no IGM-CFA, com nota 6,25. Já o lanterna do ranking estadual é o Amapá, com 4,16. Esse valor é calculado com base nas três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho.

Os cinco municípios que lideram o ranking da Região Sudeste são do Estado de São Paulo. Destaque para Votuporanga, que alcançou nota 8,47. Cidades de Mato Grosso dominam o ranking da Região Centro-Oeste. Nas regiões Norte, Sul e Nordeste houve um equilíbrio maior entre os estados.