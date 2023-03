Suzano é premiada por eficácia na identificação de pacientes com tuberculose

A Prefeitura de Suzano, por meio do Ambulatório de Tuberculose da Secretaria de Saúde, foi premiada pelo trabalho de identificação de pacientes com tuberculose por meio de busca ativa de sintomáticos nas unidades da rede municipal.

O atestado de qualidade do serviço veio do Programa Estadual de Controle da Tuberculose do Estado de São Paulo, que estipulava como ideal a meta de 80% de comprovação dos casos suspeitos após abordagem dos agentes aos pacientes que apresentavam tosse por um período superior a duas semanas.

A cerimônia de premiação foi realizada na última quarta-feira (22), no Centro de Convenções Rebouças, na capital paulista. Quem representou a Prefeitura de Suzano foi a enfermeira do Ambulatório de Tuberculose Elizângela Lopes de Assis Lima. Ainda estiveram envolvidos no trabalho o médico tisiologista Paulo Henrique Braga Bizarria e Adriana Mariano de Oliveira, da equipe de Enfermagem, além de Vera Lucia de Oliveira, do setor administrativo, que faz o acolhimento humanizado dos pacientes.

Também participaram os agentes comunitários das 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) e a equipe de profissionais das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O Laboratório Municipal de Saúde somou-se ao processo pela contribuição na análise das amostras que são colhidas dos pacientes suspeitos.

O prêmio recebe o nome de “Campanha de Intensificação da Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios” e, neste caso, avaliou o desempenho dos municípios em todo o ano de 2022. O reconhecimento tem o objetivo de valorizar as administrações municipais que se empenharam em oferecer a possibilidade, aos pacientes sintomáticos, de realizarem o exame da Baciloscopia e, com isso, diagnosticar e tratar a tuberculose de forma oportuna.

A função do Ambulatório de Tuberculose é coordenar a intensificação das ações de busca de casos durante as campanhas dedicadas ao controle da enfermidade, que ocorre em dois períodos no ano: em março, sendo que nesta sexta-feira (24/03) celebra-se o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, e também em setembro. Mas é importante ressaltar que qualquer pessoa com sintomas respiratórios, como tosse prolongada, deve procurar um posto de saúde e realizar o exame de escarro.