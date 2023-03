Suzano envia 3 toneladas de alimentos arrecadados em campanha ao litoral norte

A Prefeitura de Suzano enviou os mantimentos arrecadados na campanha de apoio às famílias do litoral norte na manhã desta quarta-feira (01/03). Por meio de parceria com a empresa Suzanlog Logística, foram encaminhados itens diversos, incluindo três toneladas de alimentos não-perecíveis que serão distribuídos entre as pessoas prejudicadas pelas chuvas em fevereiro.

Na oportunidade, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Larissa Ashiuchi, o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego Arrones Dainez Júnior e suas equipes acompanharam o carregamento de todos os itens recebidos desde a última quinta-feira (23/02) na Arena Suzano.

Também foram levados 1,5 mil pacotes de papel higiênico, 7 mil garrafas de água e mais de 100 caixas de roupas, além de produtos de higiene e de limpeza diversos, partindo rumo ao litoral norte. Os itens serão distribuídos aos órgãos sociais das cidades daquela região.

A corrente solidária contou com diversos participantes, incluindo munícipes, associações, escolas e empresas, como Suzano Shopping, Suzano S/A, Nadir Figueiredo, Unipiaget, Hipermercado D’Avó, Clariant S/A, Supermercado Baratão, Supermercado J.Gomes, SuzanCor Tintas, ICL América do Sul, Plasmang Indústrias, Colégio Lumbini e Rotary Club de Suzano.

Uma das principais contribuições foi encabeçada pelo vereador Fábio Diniz, que, por meio do trabalho conjunto do Instituto Nacional de Ações Comunitárias (Indac), da Associação Juntos Somos a Força em Busca da Melhoria (Jusfam), do Projeto Botafogo e da ONG Júlio Louco, entregou cerca de uma tonelada de alimentos em cestas básicas, além de 6 mil garrafas d'água de diversos tamanhos e sacolas com peças de roupas variadas, como camisetas, calças, toalhas e outros na última sexta-feira (24/02).

No mesmo dia, a equipe de corrida “Ladeiras Trail” também entregou 250 quilos de alimentos, arrecadados por meio da inscrição para uma prova de corrida. A doação foi encabeçada pelo diretor de percurso Dario Rocha, que, na ocasião, representou o empresário responsável pela competição, Walter Rodrigues Soares Júnior.

Parte da arrecadação também foi fruto ainda da parceria entre o Fundo Social e o Suzano Vôlei. Na última segunda-feira (27/02), o clube local disputou uma partida da Superliga Nacional na Arena Suzano e disponibilizou ingressos mediante a troca de um quilo de alimento não perecível.

Na ocasião, foram angariadas mais duas toneladas de mantimentos pelo público que acompanhou a vitória do time da casa por 3 sets a 2 sobre o São José. A presidente do Fundo Social reforçou o sentimento de solidariedade com as vítimas das chuvas, ressaltando que o envio de mantimentos representa também a esperança.

“Como sempre dizemos, ninguém faz nada sozinho, pois estamos todos unidos em prol das vítimas dessa tragédia. Cada uma das doações representa nosso desejo para que a condição dessas pessoas, que são pais, filhos, amigos e entes queridos, seja mais digna para enfrentar um momento tão difícil”, relatou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu todo o apoio, pontuando que o montante de itens reunidos é uma prova do espírito de compaixão presente no povo suzanense. “Em nome de cada família que será contemplada com esses mantimentos, eu agradeço ao povo suzanense e aos parceiros, por essa prova incrível de solidariedade”, comentou.

A rede solidária foi formada por munícipes de todos os locais de Suzano, inclusive por grupos de moradores de condomínios, pela comunidade escolar da Escola Estadual Professor Geraldo Justiniano Silva, pelo Fórum de Suzano, pelo Cartório Eleitoral (181ª e 415ª zona eleitoral), pelas Associações Vila Fátima e Jardim do Lago, pelo grupo de Lian Gong, pelo Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, entre outros.