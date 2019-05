Suzano estima previsão de receitas de R$ 759 milhões para 2020

O secretário municipal de Planejamento e Finanças de Suzano, Itamar Corrêa Viana, participou nesta quarta-feira (29) de duas audiências públicas ligadas à sua pasta na Câmara de Suzano. Os encontros, realizados de manhã e à tarde, trataram do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e das metas fiscais do primeiro quadrimestre deste ano.

O chefe da pasta esteve acompanhado do diretor de Orçamento, William Nakamura, e de outros membros de sua equipe. A audiência pública pela manhã teve duração de 45 minutos e abordou os princípios que nortearam a elaboração do projeto da LDO, entre dispositivos legais e projeções do governo federal para o Produto Interno Bruto (PIB), que influencia no volume de repasses aos municípios.

Viana reforçou a estimativa de R$ 759 milhões em receitas para 2020. As principais arrecadações previstas são R$ 101 milhões do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), R$ 10,2 milhões do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), R$ 72 milhões do Imposto Sobre Serviços (ISS) e R$ 5,1 milhões de taxas, além de outras fontes, como repasses estaduais e federais.

Nas previsões orçamentárias para as pastas, as principais são Educação, com R$ 220 milhões, Saúde, com R$ 182 milhões, e Manutenção e Serviços Urbanos, com R$ 121 milhões. Também foram previstos R$ 79,8 milhões para o Instituto de Previdência do Município de Suzano (IPMS).