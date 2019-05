Suzano estreia com vitórias na 23ª edição dos Jogos Regionais do Idoso

A cidade de Suzano estreou nos Jogos Regionais do Idoso (Jori) deste ano, em São Sebastião, com vitórias nas modalidades tênis de mesa, jogos de cartas – buraco, dominó e malha. Em busca de medalhas na contagem geral de pontos, a delegação da cidade mostrou nesta quinta-feira (2) seu potencial em disputas que requerem concentração e agilidade.

No tênis de mesa feminino, Suzano levou a melhor sobre Guarulhos. Já nos jogos de cartas – buraco, a cidade venceu Ferraz de Vasconcelos e Paraibuna na categoria masculina, enquanto o time feminino ganhou de Tremembé e de Guarulhos. Os suzanenses que competiram na modalidade malha (lançamento de discos) também saíram vitoriosos após derrotarem Caraguatatuba.

Quando o assunto é dominó, os atletas de Suzano com mais de 60 anos se destacam. A equipe feminina começou a jogar contra Cruzeiro e ganhou de 4 rodadas a 2. Logo em seguida foi a vez de competir com Igaratá e Suzano se sobressaiu novamente e venceu por 4 a 1.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o município está indo bem nas disputas e deseja chegar no dia 5 de maio com o maior número de medalhas conquistadas. “Todos aqui estão empolgados e animados em participar mais um ano do Jori. Estamos confiantes e focados no ranking geral de pontuação”, disse.

Ao todo, Suzano está uma equipe técnica composta por sete pessoas acompanhando 68 atletas com idade igual ou superior a 60 anos, que competem em dez modalidades: atletismo, jogos de cartas (buraco e truco), damas, dominó, malha, natação, tênis de mesa, vôlei adaptado e xadrez.

Abertura

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, ao lado do secretário Arnaldo Marin Júnior, acompanhou a apresentação da delegação da cidade na abertura da 23ª edição do Jori 2019. A cerimônia foi realizada na tarde desta quarta-feira (1°) na Tenda da Praia, em São Sebastião, município do litoral norte paulista.

Com início às 13 horas, o evento também contou com a participação da coordenadora estadual de Esportes e Lazer, Simone Bighettu; da chefe do Comitê do Jori, Cláudia Maria da Cunha; bem como do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, e de sua esposa e presidente do Fundo Social do município, Michelli Veneziani.

Para Larissa, o Jori é um momento único porque oportuniza a mudança de rotina e oferece melhor qualidade de vida ao público da terceira idade. "Esta é uma iniciativa que estimula os idosos a saírem de casa, a conhecerem novas pessoas, criarem laços de amizade e se exercitarem. Cada um aqui é vencedor, principalmente por toda a disposição. Agradeço ao prefeito Rodrigo Ashiuchi pelo empenho e por nos permitir estar aqui e meu obrigado aos suzanenses da melhor idade por confiarem em nosso trabalho e participarem desta incrível ação", disse.

Antes mesmo da abertura, a primeira-dama foi até a Escola Estadual Maísa Theodoro da Silva, onde a delegação do município está hospedada, para desejar sorte durante a jornada, que acontece até domingo (5).

Esta é a terceira vez consecutiva que o Jori é realizado na cidade litorânea. O evento abrange disputas com medalhas entre cidades das regiões do Alto Tietê, Litoral Norte e Vale do Paraíba. A participação de Suzano é uma ação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com apoio do Fundo Social de Solidariedade.