Suzano fará curso para formação de agentes de prevenção ao uso de entorpecentes

O Fundo Social de Solidariedade está com inscrições abertas para a 6ª edição da “Capacitação para Agentes Multiplicadores na Prevenção ao Uso de Drogas”, que será realizada nos dias 29, 30 e 31 de março, das 18 às 22 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - centro). As vagas estão disponíveis até o próximo dia 26 e a expectativa é formar cem pessoas.

Para integrar a formação, que conta ainda com apoio do grupo Amando Vidas e do Instituto Oba!, os interessados devem ser maiores de 18 anos e entrar em contato com os organizadores pelo e-mail amandovidas2017@gmail.com ou via WhatsApp, no número (11) 98256-6003. O munícipe receberá uma ficha de inscrição, bastando preenchê-la com seus dados para confirmar o cadastro.

Para garantir a entrada na formação, é necessário entregar um quilo de alimento não perecível no primeiro dia da capacitação. Toda a arrecadação será destinada ao órgão municipal.

A condução do processo estará a cargo de profissionais do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e pela Divisão de Prevenção e Educação (Dipe) da Polícia Civil, que trarão temas diversos na área, como farmacologia e as reações das drogas no organismo; a legislação vigente acerca do consumo e do tráfico de entorpecentes; o debate sobre técnicas de abordagem da problemática nas comunidades; e a importância da responsabilidade familiar acerca do assunto.

O integrante do Instituto Oba! e colaborador constante das ações sociais da prefeitura, Dario Rocha, ressaltou que o uso de entorpecentes implica em diversas situações, tanto do ponto de vista social, quanto na saúde dos usuários.

“Por meio desse importante treinamento junto às equipes do Denarc e da Dipe, será possível formar pessoas para que estas levem a prevenção e o cuidado a mais lugares, garantindo maior segurança e apoio a quem mais precisa. Por isso, convidamos a todos para participar”, constatou. Para a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, contar com o apoio do governo do Estado por meio do Denarc evidencia o quão importante é a formação.

“Evitar com que uma pessoa caia no mundo das drogas pode significar salvar uma vida. Nós sabemos que entorpecentes e outros tipos de substâncias podem levar a caminhos de sofrimento para famílias, amigos e, claro, para o próprio indivíduo”, pontuou.