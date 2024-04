Suzano fará doação de 15 toneladas de alimentos ao Condemat

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano doará 15 toneladas de alimentos arrecadados durante shows musicais promovidos por uma empresa durante as comemorações dos 75 anos de emancipação político-administrativa do município para as outras 13 prefeituras que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+). O anúncio foi feito nesta terça-feira (09/04) pela presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, durante visita à instituição Nossa Senhora Rosa Mística, no bairro Parque Residencial Itapeti, em Mogi das Cruzes.

Os alimentos foram doados por moradores não só da cidade, mas de vários outros municípios durante os quatro dias de shows do evento, resultando em uma arrecadação superior a cem toneladas de mantimentos que serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com a iniciativa, o Fundo Social se preparou para auxiliar essas famílias na cidade, mas também optou por dividir parte dos alimentos arrecadados com todos os municípios que integram o Condemat+, uma vez que a parceria entre todos os integrantes do consórcio tem trazido benefícios também para Suzano, como a recente assinatura do projeto executivo para a construção do “Complexo Viário do Alto Tietê”, que inclui a implantação de uma alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21), feita pelo secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

A expectativa é de que cada cidade receba uma tonelada de alimentos, com outros dois mil quilos podendo ser distribuídos entre os Fundos Sociais que mais necessitarem no momento. Além de Suzano, o Condemat+ é composto pelas cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Igaratá, Guarulhos e Mairiporã.

A primeira-dama agradeceu a todas as cidades pela parceria e disse que, em situações como essas, os órgãos de assistência de todos os municípios precisam trabalhar em conjunto para ajudar quem mais precisa. “Fico muito feliz em poder colaborar com os Fundos Sociais dos municípios do Condemat+, pois sei que esses alimentos vão chegar na ponta em todas as cidades. Em nome do nosso prefeito, Rodrigo Ashiuchi, agradeço especialmente ao presidente do Condemat+, o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes, e sua esposa, a coordenadora do Conselho de Fundos Sociais do Alto Tietê, Luciana Miranda, por estarem conosco e permitirem que essa ação fosse realizada em toda a região”, enalteceu Larissa.

Visita

Larissa visitou nesta terça-feira a instituição Nossa Senhora Rosa Mística e, além de anunciar as doações do Fundo para as cidades do Condemat+, conheceu o trabalho realizado pela comunidade católica no local para organizar uma campanha de arrecadação de óleo usado.

Neste ano, a instituição, que começou em Suzano, completa 29 anos em uma fazenda da própria Igreja Católica. O fundador é o padre Geraldo Magela Lázaro, mas a unidade é presidida atualmente por Paulo Sérgio Custódio, que é cofundador, e Eliane Custódio. A instituição faz acolhimento e tratamento de dependentes químicos e atualmente, a entidade atende 30 homens, de 18 a 60 anos, que têm vontade de fazer o tratamento.

A primeira-dama enalteceu a equipe da entidade pelo trabalho e se colocou à disposição para auxiliar no que for possível. “A instituição tem um trabalho muito sério e toca um projeto incrível com a arrecadação de óleo, vendendo para uma empresa biodegradável de Mauá que produz óleo diesel e sabão. O projeto contribui para a manutenção do trabalho na comunidade de recuperação. A Prefeitura de Suzano está disponível para atender as demandas que forem possíveis para nós”, finalizou Larissa.

Também participaram da visita a coordenadora do Conselho de Fundos Sociais de Solidariedade do Alto Tietê e primeira-dama de Salesópolis, Luciana Miranda; as presidentes dos Fundos Sociais de Arujá, Clau Camargo; de Ferraz de Vasconcelos, Aparecida Gambale Vieira; e de Igaratá, Selma de Fátima; além de representantes das cidades de Biritiba Mirim.