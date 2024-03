'Suzano Fest 2024' começa neste sábado no Parque Max Feffer

O “Suzano Fest 2024”, realizado pela MP Promoções, tem início neste sábado (30/04) com grandes shows para o público. Contando com uma grande estrutura e equipamentos tecnológicos de última geração, o evento traz grandes nomes da música brasileira e promete agitar o público no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).



As apresentações começam neste sábado com o cantor Alexandre Pires, que fez muito sucesso com o grupo “Só Pra Contrariar”. O “Mineirinho” promete trazer grandes sucessos de sua carreira, como “Quando é Amor”, “Depois do Prazer”, “Cigano”, entre outros. Os portões serão abertos às 19 horas e a previsão é de que o cantor suba ao palco às 21 horas.



Já no domingo (31/04) será a vez da dupla de palhaços Patati Patatá fazer a alegria da criançada, trazendo músicas e brincadeiras ao palco. A apresentação começa às 16 horas. Em seguida, a cantora Simone Mendes canta os grandes sucessos da ex-dupla com Simaria e também de sua carreira solo, como “Erro Gostoso” e “Dois Fugitivos”.



Na segunda-feira (01/04), o público acompanha o show do cantor sertanejo Luan Santana, um dos fenômenos do subgênero sertanejo universitário. O sul-mato-grossense canta sucessos como “Meteoro”, “Te Esperando” e “Escreve Aí”. A festa será encerrada na terça-feira (02/04) com a apresentação da banda Capital Inicial, que sobe ao palco para provocar nostalgia no público presente no Max Feffer. Sucessos como “Primeiros Erros”, “Fátima” e “Veraneio Vascaína” devem estar no repertório.



A expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas compareçam para prestigiar cada um dos shows. Com um espetáculo de luzes e equipamentos de som avançados, a MP Promoções promete fazer um evento inesquecível para o público suzanense. Os trabalhos avançaram nos últimos dias e a estrutura já está recebendo os últimos detalhes para a grande festa.



O espaço contará ainda com praça de alimentação, parque de diversões, corredores acessíveis para Pessoas Com Deficiência (PCDs), banheiros instalados em locais estratégicos e grandes espaços para circulação. Além disso, para facilitar a chegada ao local do evento, a MP Promoções e a Radial Transporte vão disponibilizar ônibus gratuitos partindo do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, com destino ao Parque Municipal Max Feffer, das 19 às 23 horas, nos quatro dias (30 e 31/03 e 01 e 02/04).



Os veículos utilizados para o serviço terão a rota “Suzano Fest 2024” escrita no letreiro digital e estarão com “catraca livre”. Assim, todos os passageiros que quiserem ir até o parque poderão pegar a condução de forma gratuita no horário estabelecido pela parceria.



O acesso só será feito dentro do Terminal Norte, então será necessário que o munícipe vá até o local. Além de tornar o deslocamento mais fácil, a iniciativa da MP Promoções visa reduzir a quantidade de carros de passeio no entorno do parque, simplificando o fluxo de veículos principalmente após os shows e agilizando a volta para a casa.



Ao término do evento, haverá ônibus estacionados na avenida Brasil para o embarque dos passageiros que seguirão para os seguintes destinos: Vila Barros, Jardim São José, Miguel Badra, Jardim Colorado, Jardim Varan, Cidade Edson, Palmeiras (via Vila Cunha), Divisa Ouro Fino (via Vila Fátima) e Jardim Quaresmeira (via Jardim Monte Cristo). Para o retorno, a operação de ônibus será normal, com cobrança de tarifa vigente na cidade.