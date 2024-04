'Suzano Fest 2024' recebe 115 mil pessoas em 4 dias de shows

O “Suzano Fest 2024”, realizado pela MP Fan Entretenimento, foi um sucesso durante os quatro dias. Com cinco super shows, o evento reuniu 115 mil pessoas, que cantaram e dançaram ao som de Alexandre Pires, Simone Mendes, Patati Patatá, Luan Santana e Capital Inicial e escreveram uma linda página na história da cidade.

Além de ser marcante para Suzano, o evento evidenciou a empatia do público suzanense e da região. Foram arrecadadas mais de 100 toneladas de alimentos durante o período de trocas de ingressos para as apresentações. Os itens foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade, que fará doações às famílias em situação de vulnerabilidade por meio de entidades parceiras. Além disso, o evento ainda conseguiu 200 bolsas de sangue ao Hemocentro Transfusão de Suzano, também por meio de troca de ingressos.

Diversas autoridades estiveram presentes no evento, como o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado; o deputado federal Marcio Alvino; o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini; os prefeitos Caio Cunha (Mogi das Cruzes), Carlos Alberto Taino Junior, o Inho (Biritiba Mirim), e Márcia Bin (Poá); vereadores suzanenses e de cidades vizinhas; e secretários municipais.

As cinco apresentações mobilizaram moradores não só de Suzano, mas de outras partes do Alto Tietê. No primeiro dia, 20 mil pessoas acompanharam Alexandre Pires.

No domingo (31/03), foi a vez na dupla Patati Patatá arrastar mais de 12 mil crianças e adultos para o Parque Max Feffer, local onde foi montada a estrutura para receber os shows. Simone Mendes fez os 27 mil presentes vibrarem com “Erro Gostoso”, “Regime Fechado”, “Meu Violão e o Nosso Cachorro”, “Dois Fugitivos”, “Daqui pra Sempre”.

Com um público em êxtase total, Luan Santana fez a festa no terceiro dia de evento.

O quarto dia do Suzano Fest 2024 teve Capital Inicial cantando diversos sucessos.

Além dos shows, os quatro dias de evento tiveram ainda parque de diversões com bate-bate, tiro ao alvo, roda gigante, trenzinho, entre outros brinquedos; praça de alimentação; banheiros; e corredores de acesso ao público.