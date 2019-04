Suzano ganha espaço público para exercícios e treinamentos de cães

Mais de cem pessoas prestigiaram na manhã deste domingo (28) a inauguração de um espaço público para treinamentos e exercícios de cães em Suzano, o PlayPet, no Parque Municipal Max Feffer. O evento contou com a presença de autoridades e a realização de gincanas e outras atividades.

Segundo a Diretoria de Parques, Praças e Jardins, a utilização do espaço é aberta tanto para a população em geral quanto para Organizações Não-Governamentais (ONGs) da causa animal. Pessoas físicas precisam se cadastrar no local com RG, comprovante de endereço, carteira de vacinação do animal e atestado médico de um veterinário.

Já as ONGs deverão realizar agendamento prévio e assinar termo de responsabilidade. Em ambos os casos, não haverá cobrança de taxa. O PlayPet funciona de segunda-feira a domingo, das 8 às 17 horas. A entrada é pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que fica na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador.

O novo local conta com uma área de mais de 1,5 mil metros quadrados. Para a construção da estrutura foram utilizados materiais recicláveis, levando em consideração a sustentabilidade ambiental. O objetivo é fazer do PlayPet um espaço adequado para exercícios e condicionamento de cães e também para a promoção de palestras, oficinas e campanhas de adoção responsável.

Durante a inauguração houve demonstração do canil da Guarda Civil Municipal (GCM) e concurso de fantasias para as mascotes, com 14 participantes. A vencedora do concurso foi “Pérola”, da raça Lhasa Apso, como “Penélope Charmosa”.

Na solenidade, o prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou o trabalho realizado no município em prol dos animais e que serão realizadas novas iniciativas, como a instalação de um novo prédio para o Setor de Controle de Zoonoses e a transformação do Canil Municipal, localizado na região da Casa Branca, em um Centro de Bem-Estar Animal.

“Nossa cidade vem passando por uma série de mudanças, em face dos grandes desafios que o País enfrenta. Poder proporcionar este espaço, por meio de uma somatória de forças pela transformação, é testamento do nosso empenho em melhorar todos os aspectos da vida da população”, afirmou.

Ações

Desde agosto de 2018, a Prefeitura de Suzano realizou mais de 1,5 mil castrações gratuitas e há a previsão de que sejam feitas mais 1,5 mil até o final deste ano. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente registrou cerca de 400 denúncias de maus tratos contra animais, sendo que 70% dos casos foram solucionados a partir de orientações. Neste ano, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema) passou a contar com uma Câmara Técnica do Bem-Estar Animal, assim como o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), a pedido do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Também participaram da inauguração a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Larissa Ashiuchi; os secretários municipais Edson Gianuzzi (Meio Ambiente), Arnaldo Marin Júnior (Esportes e Lazer), Marcelo Prado de Almeida (Comunicação Pública) e Said Raful Neto (Governo); o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; o diretor de Praças, Parques e Jardins, Márcio Alexandre de Souza; e o vice-presidente da Câmara de Suzano, vereador Joaquim Antônio da Rosa Neto.