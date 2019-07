Suzano inaugura Centro Dia do Idoso e recebe ‘selo inicial’ de reconhecimento

Suzano recebeu na manhã desse sábado o "certificado inicial” para futuramente ter o “Selo Amigo do Idoso” do Governo do Estado. O município é o primeiro do Alto Tietê a concluir a primeira etapa das três que compõem o projeto e receber a certificação final do título.

O “selo” da 1ª etapa foi entregue pessoalmente pela secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, ao prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), durante a inauguração do Centro Dia do Idoso (CDI), no bairro Boa Vista, região Norte da cidade.

Célia, durante o evento, destacou a união dos vereadores com a Prefeitura. Além de dizer que quis vir à cidade pessoalmente para abraçar Rodrigo Ashiuchi e a primeira-dama, Larissa Ashiuchi, ela também parabenizou a atual administração pelo olhar sensível aos idosos. "Nossa população vai envelhecer. Muito em breve, a maioria das pessoas será idosa. Que bom que a cidade tem esse olhar contemporâneo de antever esse futuro que já chegou. Temos um prefeito sensibilizado com essa questão do idoso e para questões de assistência social do município", afirmou a secretária, durante o discurso.

“É um selo que entregamos às cidades que se adaptam para questões direcionadas aos idosos, como boas condições de vivência e longevidade. Várias cidades concorrem a esse selo, é um grande desejo receber. Esse é o foco do governador João Doria, olhar para a população mais carente”, emendou.

O selo final é entregue aos municípios que realizam boas práticas públicas voltadas às pessoas da terceira idade.

Durante o discurso, o prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu pelo “certificado inicial” recebido e destacou a relação que a secretária tem com o município e com a região do Alto Tietê. "A senhora tem um trabalho de seis meses com o Governo do Estado, mas já deu para perceber o respeito que tem com a cidade de Suzano e com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat)", disse Ashiuchi, direcionando abraços à secretária e ao Governo, em seguida.

A entrega do “selo inicial” foi anunciada pelo secretário municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Murilo Inocencio. Ele explicou os motivos que levaram a cidade a receber a certificação e se mostrou otimista com a possibilidade da cidade receber os próximos dois níveis do “Selo - Intermediário e Pleno”. "É um projeto que avalia qualidade, prestação e aplicação aos serviços direcionados aos idosos. Concluímos a primeira etapa e Suzano está muito feliz que a secretária nos entregou o certificado. Montamos um projeto muito qualificado no município e estamos na frente", afirmou.

Inauguração

O Centro Dia do Idoso Joaquim Pinto Filho foi inaugurado nesse sábado, por volta das 11 horas. O nome do local é uma homenagem ao pai do atual vice-prefeito, Walmir Pinto.

O evento contou brinquedos disponíveis para as crianças, que realizaram apresentações após os discursos das autoridades. Carrinhos de pipoca, algodão doce e cachorro-quente também fizeram parte da festa.

Estiveram presentes no evento, além do prefeito Rodrigo Ashiuchi, com a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e da secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, o vice-prefeito, Walmir Pinto, o deputado estadual André do Prado, o chefe de gabinete da prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, o secretário municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Murilo Inocencio, o secretário municipal de Governo, Said Raful, os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, Neusa dos Santos Oliveira, a Neusa do Fadul, Antonio Rafael Morgado, o professor Toninho Morgado e Rogério Gomes do Nascimento, o Rogério da Van, além de outras autoridades e representantes.