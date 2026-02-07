Suzano inaugura escola no Europa para atender 220 alunos de 0 a 5 anos

A Prefeitura de Suzano entregou, na manhã deste sábado (7), a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pena Silva, a “Dona Pequeninha”, no Jardim Europa. O espaço terá capacidade de atender 220 alunos de zero a cinco anos. Foi a 26ª unidade escolar entregue com abertura de 4 mil vagas desde 2017.

A unidade escolar está localizada na Estrada Takashi Kobata, 2.225. O equipamento, que tem uma área construída de 1.530 metros quadrados, terá 11 salas de aula, playground, secretaria, almoxarifado, cozinha, diretoria, sala dos professores, nove banheiros, sala multiuso, dois vestiários, dois fraldários, um lactário, uma sala de coordenação pedagógica e um pátio coberto.

A secretária de Educação, Renata Priscila, destacou a importância da inauguração da escola. “É um prédio que vai construir histórias, os servidores darão vida à partir do legado que a Dona Pequeninha deixa para nós. É uma obra que impacta o Jardim Europa e cria vagas, garantindo que crianças sejam acolhidas com afeto e vivências”, disse.

A chefe da pasta ainda falou sobre a fila de alunos na rede municipal e sobre os professores da cidade. “Ao longo do ano monitoramos a fila e chegamos a quase zerar, mas é dinâmica, a cidade tem atraído muitas pessoas. A gente vem administrando em torno de 600 crianças ao longo do ano e chegamos a quase zerar. Sobre os professores, todo começo de ano abrimos um processo onde os professores podem se mover na pasta. Nessa escola, todas as salas estão com professores que escolheram a unidade no processo de atribuição”, finalizou.

O prefeito Pedro Ishi comemorou a inauguração. “Iniciamos o ano de maneira muito especial, com a inauguração de uma escola. Ficamos felizes de entregar esse equipamento, que vai servir 220 crianças. Tentamos nos organizar com os kits. Projetamos uma escola moderna e temos todo o espaço necessário para trazer segurança e conforto para os alunos”, disse.

Presenças

Estiveram presentes no evento o prefeito Pedro Ishi, o vice-prefeito Said Raful, a presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi, os secretários Alex Santos, de Governo; André Chiang, de Meio Ambiente; Claudinei Galo, de Trânsito; Denis Watanabe, de Gestão Orçamentária; Diego Ferreira, de Saúde; Mauro Vaz, de Desenvolvimento Econômico; Nardinho, de Esportes; Paulo Pavione, de Comunicação Pública; e Renata Priscila, de Educação; e os vereadores Adilson Horse, André Dourado, Denis, Inhame, Leandrinho, João Sabugo, Maizena, Marcio Malt, Pacola e Zé Oliveira.

Emocionada, filha acompanha homenagem à ‘Dona Pequeninha’

<CW-12>A mais recente escola inaugurada na rede municipal de Suzano homenageia “Dona Pequeninha” pelo seu trabalho dedicado à educação suzanense por 44 anos, sendo 26 como concursada da prefeitura. Ela faleceu em 25 de agosto de 2023, aos 101 anos.

Ao longo de sua trajetória profissional, Pequeninha se destacou por sua atuação no antigo Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) - programa do governo federal que ficou ativo nas décadas de 1970 e 1980, e deu origem à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Com história também ligada à música, ela inclusive foi regente de coral e também ficou conhecida por sua bela voz. Exercendo essa função, conheceu seu marido, José Felipe da Silva, com quem se casou em 1959, e teve uma filha, Yêdda Felipe da Silva, que esteve na inauguração e se emocionou ao falar de sua mãe.

“Estou muito emocionada, agradecida. Sei o valor da minha mãe. Hoje vi cada mensagem que ela recebeu nas redes sociais, vejo o quanto ela fez parte da vida de muita gente. Que honra receber essa grandiosa homenagem, porque educação é um ato de amar. Espero que as pessoas se inspirem na mulher e na professora que minha mãe foi. Uma mulher que trabalhou até mais de 90 anos, que morreu com 101”, disse, emocionada.

Yêdda Felipe da Silva, filha da 'Dona Pequeninha', se emocionou ao falar da mãe. - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Ela ainda estendeu a homenagem a todos os educadores, já que muitos familiares tinham essa profissão.

“Gostaria de estender essa homenagem a todos os educadores, que já se foram ou não. Minha família são todos professores, minhas tias, minha avó”, finalizou.

A secretária de Educação de Suzano, Renata Priscila, falou sobre a homenagem à “Dona Pequeninha” e sobre uma “coincidência” que ela descobriu junto com a filha da professora.

“Recebi a Yêdda na Secretaria de Educação e ela me levou um livro-ata da Dona Pequeninha. Nesse livro-ata, tem registros muito importantes da educação de jovens e adultos. O sinal que a gente deixa comprovado de que as coisas não acontecem por acaso é: o primeiro registro de ata no livro é do dia 7 de fevereiro, mesmo dia que estamos inaugurando a escola. Não é coincidência, é um sinal de que quando deixamos um legado com o nosso trabalho, ficamos eternizados”, disse a secretária.

Yêdda ainda recebeu flores e um quadro, que conta com a foto da escola e da sua mãe, como homenagem.