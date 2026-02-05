Suzano inaugura nova escola no Jardim Europa para 260 alunos

A Prefeitura de Suzano inaugura neste sábado (07/02), às 11 horas, a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pena Silva, a "Dona Pequeninha", que está localizada na estrada Takashi Kobata, 2.225, no bairro Jardim Europa. A nova unidade da rede municipal de ensino terá capacidade para atender 260 alunos de zero a 5 anos, aumentando a oferta de vagas em creches e contemplando crianças matriculadas na pré-escola.

O equipamento, que terá 11 salas de aula e 1.530 metros quadrados (m²), começou a ser construído, a custo zero para a municipalidade, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, por meio de Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV) elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação junto à Residencial Hinata Spe Ltda., que conduziu a execução o projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

A estrutura interna ainda contará com playground, secretaria, almoxarifado, cozinha, diretoria, sala dos professores, nove banheiros, sala multiuso, dois vestiários, dois fraldários, um lactário, uma sala de coordenação pedagógica e um pátio coberto. As obras que garantiram a construção da unidade ficaram sob a responsabilidade da TS Engenharia Ltda.

A unidade educacional instalada do Jardim Europa será a 26ª entregue pela prefeitura desde 2017, garantindo um acréscimo de mais de quatro mil vagas na rede municipal de ensino. Já contando com esta, são dez novas escolas e mais 16 creches conveniadas, reforçando o atendimento para crianças de zero a onze anos.

Histórico

O aumento da oferta de vagas começou a ser notado a partir de 4 de fevereiro de 2017, com a inauguração da Escola Municipal Ângelo Garcia (rua Alcides Pizzolito, s/nº - Jardim Casa Branca). Ainda neste ano, em 1º de abril, foi entregue a Escola Municipal Professora Marisa Barboza Faria (estrada Takashi Kobata, 1600 - Jardim Europa). No ano de 2018, em 5 de março, foi aberta a Escola Municipal Heleno José dos Santos (rua Mario Bochetti, 170 - Cidade Miguel Badra).

Já em 2020, em 2 de fevereiro, foi entregue a Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda (rua Eunice Cerqueira Inocêncio, 410 - Jardim Quaresmeira) e também neste ano, em 13 de agosto, foi inaugurada a Escola Municipal Zaira Assen Torrano (rua Claudionor Rosa de Lima, 1, Jardim Nova América).

Já em 2023, no dia 21 de janeiro, foi aberta a Escola Municipal Professora Ana Maria Barbosa Garcia (rua Fernando Fiamini, 120 - Parque Maria Helena); e no mês seguinte, em 4 de fevereiro, ficou pronta a Escola Municipal Tomi Ashiuchi (rua Lhubinko Rajkov, 90 - Jardim Saúde). Em 2024, no dia 20 de abril, foi inaugurada a Escola Municipal Professora Santina Marotto Iório, (rua Norberto da Silveira, 153 - Jardim Gardênia Azul); e a unidade Samira Antoun Bou Assi ( rua Nelson Siqueira, 100 - Chácara Nova Suzano) foi aberta em 3 de agosto.

A inauguração de novas escolas municipais esteve acompanhada, nesse período, das parcerias que proporcionaram mais vagas para o público de zero a 3 anos. Já no primeiro ano da gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, em 2017, foram abertas cinco creches comunitárias, incluindo as unidades geridas pela entidade Kolping no bairro Sesc - núcleo II (rua Agnaldo Cursino, 89) e no bairro São José - núcleo I (rua Jamaica, 156); e também pela Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis) no Centro (rua Doutor Campos Sales, 151), no Jardim Suzano (rua João Augusto, 209) e na Vila Urupês (rua Tokuzo Terazaki, 98).

Em 2019, foram entregues as unidades da Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) e no Miguel Badra Alto (avenida Miguel Badra, 751 Cidade Miguel Badra), assim como o Instituto Virtutis no Jardim Europa (rua Jose Rodrigues Junior, 280).

Já em 2022, foram abertas as unidades da Aamae no Casa Branca (rua Tereza Haguihara Cardoso, 905), no Boa Vista (rua Jayme Leme, 67) e na Vila Urupês (rua Madame Pommery, 874), além das creches do Parque Maria Helena (rua Thimoteo Umbriaco, 303), gerido pelo Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM), e a unidade administrada pelo Instituto Virtutis no Jardim Varan (rua Paulo Sampaio, 365).

Em 2023, foram inauguradas creches da entidade Kolping no Miguel Badra Alto (rua Igreja Evangélica Unificados por Cristo, 561 Cidade Miguel Badra) e no Miguel Badra Baixo (rua José Ferreira Neves), assim como a creche gerida pela Aadvis na Vila Amorim (rua Gato Cinzento, 244).