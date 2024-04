Suzano inclui passarelas na programação de trabalhos de zeladoria urbana

A Prefeitura de Suzano vai incluir as duas passarelas, sob responsabilidade da administração municipal, na programação de trabalhos de zeladoria urbana e revitalização da pasta para os próximos meses. Os acessos ligam o Jardim Monte Cristo e a Vila Maria de Maggi, da Avenida Brasil à Avenida Paul Percy Harris, e a outra conecta o Jardim Natal e a Vila Theodoro, entre a rua José Pereira e a avenida Jorge Bei Maluf, sobre a linha férrea.

Outras cidades

As passarelas em outras cidades vão receber investimentos. A obra na passarela da Estação Calmon Viana gira em R$ 880 mil , segundo informou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A passarela vem recebendo obras corretivas e, segundo a companhia, a empresa contratada para realizar o serviço está montando um canteiro. Em seguida, o serviço será iniciado.

A companhia afirmou que realiza uma inspeção rotineira com periodicidade anual, de acordo com o escopo técnico de Obras de Artes Especiais. No planejamento, consta que as passarelas ferroviárias de concreto da CPTM passarão por manutenção e reforma a partir de 2025. A Estação Calmon Viana, situada em Poá, compõe a Linha 12-Safira, da CPTM, e também faz integração com a Linha 11-Coral.

A Linha 12 passou por obras de instalação de novos Aparelhos de Mudanças de Via (AMVs) formando dois travessões (em formato de X). A ideia era facilitar a chegada e partida dos trens na Estação Brás, em São Paulo, permitindo um melhor fluxo na circulação das composições.