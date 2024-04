Suzano inicia campanha contra a tuberculose

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está intensificando a busca ativa de casos de tuberculose em todos os 24 postos de saúde do município. O objetivo é identificar os casos da doença de forma precoce de maneira que seja possível realizar o tratamento efetivo e curá-la ainda no início, impedindo complicações para os pacientes.

A atenção para a enfermidade faz parte do “Programa Estadual de Tuberculose”, em consonância com o “Programa Municipal de Combate à Tuberculose”, e acontecerá até o dia 30 de abril (terça-feira), data em que também será realizado o “Dia D” contra a doença no município. Para essa primeira fase de busca ativa, a Secretaria de Saúde de Suzano pede que pacientes que apresentarem quadro de tosse durante mais de três semanas, acompanhada de emagrecimento e febre no período da tarde, procure o posto de saúde mais próximo e faça o exame. Em setembro a pasta dará início à segunda fase da iniciativa e abordará os mesmos procedimentos da etapa inicial.

Além disso, a Prefeitura de Suzano realizará ações nas unidades de saúde e com a população nos bairros, como exames para aqueles que apresentarem quadro suspeito, orientando sinais e sintomas da tuberculose e medidas de prevenção. As equipes também informam que o exame de escarro para identificar casos da doença é ofertado durante todo o ano nos 24 postos da cidade.

O secretário Diego Ferreira orienta a população a procurar uma unidade de saúde em caso de sintomas e alerta sobre os perigos da tuberculose. “Apesar de ser antiga, ela continua sendo um importante problema de saúde pública, pois além de muito agressiva para os pulmões, pode ser confundida com uma gripe. Temos que ter atenção máxima à tuberculose e esperamos ser efetivos nesta busca ativa”, afirmou Diego.

Para auxiliar nesta busca, Suzano conta com o Ambulatório Municipal de Tisiologia, anexo à Unidade Básica de Saúde Prefeito Alberto Nunes Martins (CS II). A unidade, que foi reformada e entregue em novembro do ano passado, recebe cerca de 400 pacientes por mês para diagnóstico e tratamento da tuberculose.

Caso o munícipe esteja sofrendo com sintomas da doença, o ideal é procurar uma unidade de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, portando documento oficial com foto, CPF e Cartão SUS. Os endereços das unidades podem ser acessados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.