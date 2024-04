Suzano inicia instalação de 87 pontos de iluminação pública na estrada do Koyama

A Prefeitura de Suzano começou os trabalhos que garantirão a instalação de 87 pontos de iluminação pública em um trecho de três quilômetros da estrada do Koyama, em Palmeiras, região sul da cidade, com o objetivo de proporcionar maior segurança para motoristas que trafegam pelo local. O prefeito Rodrigo Ashiuchi foi conferir o andamento das atividades nesta quarta-feira (17/04), na altura do número 1.500, no bairro Clube dos Oficiais.

O chefe do Executivo municipal esteve acompanhado, nesta oportunidade, do diretor de Iluminação Pública, Ari Santos, e dos vereadores Pedro Ishi e Artur Takayama, sendo que este último destinou uma emenda impositiva no valor de R$ 200 mil para a realização do trabalho. A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos será responsável pela execução das atividades, que deverão ser finalizadas em meados de maio.

Um morador desta localidade também acompanhou as autoridades durante a visita e aproveitou o momento para agradecer a prefeitura e o vereador pela melhoria na via. “Moro há 70 anos na região e posso assegurar que este era um serviço muito aguardado. Os pontos de iluminação pública vão trazer mais segurança e tranquilidade a quem frequenta a área, pois a via é muito movimentada, principalmente aos finais de semana”, disse Yoshito Koga, corretor de imóveis.

O vereador Artur Takayama afirmou que o serviço promoverá uma melhor condição de deslocamento a todos que utilizam este acesso. “É uma grande satisfação estar ao lado do prefeito Ashiuchi, do vereador Pedro Ishi e do diretor Ari (Santos) para a oficialização desta etapa inicial do trabalho, que garantirá a instalação da iluminação pública na estrada do Koyama. É uma conquista do município, por meio de nossa emenda impositiva, que vai contribuir com a segurança dos motoristas”, declarou o parlamentar.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que a pasta tem promovido melhorias nas vias de todas as regiões da cidade, não só no asfalto como também na infraestrutura de energia elétrica. “Estamos atentos aos quatro cantos do município, para entender as necessidades de cada localidade. Esta intervenção que iremos concluir em algumas semanas garantirá melhorias no tráfego desta via”, frisou.

Por sua vez, o prefeito agradeceu a colaboração do vereador Artur Takayama e destacou o trabalho que a administração municipal vem implementando para proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. “Garantiremos uma intervenção expressiva neste trecho de três quilômetros da estrada do Koyama, que busca trazer mais tranquilidade a todos que circulam pelo local. O relato do morador prova que estamos atendendo às demandas da população e qualificando nossas vias”, ressaltou Ashiuchi.

Serviço

Para os cidadãos que necessitam de reparos em iluminação pública, a prefeitura conta com aplicativo “Ilumina Suzano”, que promove o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto à população é realizado por meio do aplicativo para celular, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (bit.ly/IluminaSuzanoApp ) e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple ). Outro caminho para solicitar os reparos é por meio do telefone 0800-779-3310.