Suzano inicia jornada estendida em oito escolas municipais

A Secretaria de Educação de Suzano iniciará amanhã a implementação progressiva da jornada em período estendido em oito escolas da rede municipal de ensino. A previsão é atender 505 alunos do 5° ano do ensino fundamental (sendo 282 pela manhã e 223 à tarde) no contraturno escolar durante o ano letivo.

A jornada estendida será de três horas diárias, incluindo alimentação. As crianças da manhã ficarão na escola das 7 às 15 horas e as da tarde das 10 às 18 horas. O projeto é realizado em parceria com as Secretarias de Cultura, de Esporte e Lazer e de Segurança Cidadã.

Estão previstas aulas de teatro, fotografia, dança, capoeira, natação, kendô, yoga, xadrez, aikidô, atletismo, vôlei, boxe, jiu jitsu, handebol, sumô, futsal e futebol. Também haverá atividades do Programa Grupo Unido na Ação de Repressão às Drogas (Guard).

O objetivo da Prefeitura de Suzano é que a educação seja promovida como processo multidimensional, articulado com outras políticas setoriais, para um desenvolvimento cada vez maior dos estudantes. “Ao ofertarmos a jornada estendida, especialmente às crianças de baixa renda, acreditamos que a proposta auxilie na redução da evasão, garanta a manutenção da trajetória escolar e melhore os índices de aprendizagem”, enfatizou o secretário de Educação, Leandro Bassini.

As Escolas Municipais que receberão o projeto são: Ângela Martins de Oliveira (Jardim Dora), Professor Antônio Maschietto (Jardim Santa Inês), Professora Célia Pereira de Lima (Jardim Cacique), Engenheiro Isaías Martinelli Gama (Residencial Nova América), Professora Liuba Pizzolitto (Jardim das Lavras Mirim), Manoel Vicente Ferreira Filho (Vila Helena), Sonia Regina Alonso Ostermayer (Recanto São José) e Professora Terezinha Pereira Lima Muzzel (Jardim São José).