Suzano inicia mês de prevenção e combate à violência contra a mulher

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) iniciou na noite desta terça-feira (6) o mês de prevenção e combate à violência contra a mulher, que prevê uma série de atividades programadas em agosto, em alusão ao 13º ano da Lei Maria da Penha (Lei Federal 11.340/2006). Na oportunidade, também houve o lançamento do “Violentômetro” com a participação da dirigente do órgão social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Realizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, o evento ainda contou com palestras da titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM Suzano), Silmara Marcelino, que falou sobre as funções da unidade; da subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rosemary Ferreira Caxito, que apontou as ações desenvolvidas junto à Patrulha Maria da Penha; e da presidente da Comissão da Mulher Advogada (OAB Suzano), Maria Margarida Mesquita, que falou sobre as atividades da comissão e a Sala Rosa.

Inicialmente, Larissa ressaltou a importância do tema e as ações de vanguarda desempenhadas em Suzano contra a violência, além de destacar a sororidade que traz o mote da campanha “União é a nossa força”, que se estende ao longo do mês, com cursos e palestras que abordam a temática. “O combate à violência doméstica é contínuo e este mês foi escolhido para nossa programação porque é marcado pela sanção da Lei Maria da Penha, em 7 de agosto. Será uma oportunidade de reflexão sobre a sociedade e sobre o que nós podemos fazer no enfrentamento desta luta”, afirmou.

A dirigente do Saspe ainda apontou a utilidade e dinamismo do “Violentômetro”, que visa expor uma escala de violência criada para orientar e ajudar vítimas em situação de risco, além de instruir amigos e familiares a identificar sinais de violência doméstica. “O material é muito útil para compartilhar informação com amigas e conhecidas que podem estar passando por estágios de violência dentro de casa”, disse ao agradecer o empenho da coordenadora do curso Promotoras Legais Populares (PLPs), Sandra Nogueira, e das demais convidadas.

No segundo momento do encontro, a delegada Silmara focou nas funções da unidade, que confere um atendimento acolhedor à vítima de violência, por meio da empatia. “Quando iniciei a carreira, há 15 anos, esses casos tinham grandes chances de serem arquivados e tratados como crimes de menor potencial ofensivo. Todos os dias vamos encontrar mulheres que tomaram coragem naquele momento. É um processo que não acaba com um boletim de ocorrências”, contou.

A DDM Suzano completa quatro anos e é considerada um marco para a cidade, além da criação da “Sala Rosa”, também voltada ao atendimento especializado. A responsável e presidente da Comissão da Mulher Advogada falou dos 20 anos de luta ao lado da DDM e da Patrulha Maria da Penha. Para a GCM Rosemary Caxito, é sempre motivo de orgulho apresentar as ações desenvolvidas no município, que recentemente esteve no 13º Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). “Seguimos com uma dedicação de alma e coração neste trabalho”.

Programação

Agosto segue com outras duas aulas temáticas nas PLPs, além do júri simulado de feminicídio, no Fórum de Suzano, e um ato em frente à Estação Suzano. O mês também abre inscrições para o curso ‘Mulheres com Propósito’, inédito na cidade e em parceria com a PepsiCo e a Fundes América Latina, e para o projeto ‘Mulheres na História da Cidade Suzano’. A programação completa pode ser conferida no site www.suzano.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura de Suzano.